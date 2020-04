Ex-minister en huidig voorzitter van de Duitse Bondsdag Wolfgang Schäuble stelt voor om de zomervakanties voor de scholen in te korten.

Schäuble kijkt in eerste instantie naar de beleidsmakers in de Duitse deelstaten. 'Op enkele uitzonderingen na blijven de scholen nog enige tijd gesloten. De verantwoordelijken zouden er erover kunnen nadenken om de schoolvakanties in de zomer te verkorten', zegt de christendemocraat vrijdag in de lokale krant Augsburger Allgemeine.

'Het biedt de mogelijkheid om ontbrekend lesmateriaal in te halen', zegt de gewezen minister van Financiën. 'Momenteel is het om veel redenen nog steeds niet duidelijk wanneer en hoe je in de zomer kunt reizen.' Schäuble vreest ook dat het vakantiegeld van heel wat ouders minder zal bedragen dan aanvankelijk gedacht door de crisis. 'Ik kan degenen begrijpen die zich afvragen hoe de ouders die weken zomervakantie moeten organiseren.'

