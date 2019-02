CD&V en CDH vragen om partij van Viktor Orban uit Europese EVP te zetten

Dat heeft CD&V-voorzitter Wouter Beke aangekondigd.

Beke bevestigt in een tweet dat hij samen met CDH-voorzitter Maxime Prévot en hun Luxemburgse zusterpartij een brief heeft verstuur naar EVP-voorzitter Joseph Daul. De EVP is de Europese alliantie van christendemocratische en conservatieve partijen. 'Wie continu ingaat tegen de christendemocratische ideologie en waarden, heeft bij ons geen plaats', schrijft Beke.

Procedure

De EVP is met 217 parlementsleden de grootste fractie in het Europees Parlement. Ze beraadt zich volgende week over de positie van Fidesz.

Een procedure tot uitsluiting wordt officieel opgestart indien zeven partijen uit minstens vijf landen zo'n verzoek indienen. De uiteindelijke beslissing moet genomen worden in de Politieke Vergadering, waarin de partijleiding, de leiding van de parlementsfractie en een vertegenwoordiger van elke partij zetelt.

Omstreden

De positie van Orban binnen de EVP staat al jaren ter discussie, onder andere vanwege pogingen van de Hongaarse regering om de persvrijheid in het land te beteugelen en weigert deel te nemen aan het Europese spreidingsplan voor migranten.

Nadat het Europees Parlement in september vorig jaar besliste dat de zogenaamde alarmbelprocedure moest worden opgestart tegen Hongarije, reageerde CD&V-europarlementslid Ivo Belet nog dat een uitsluiting van Orban nog niet aan de orde was, maar wel een optie was.

'We zijn een pro-Europese partij en op een aantal punten vinden Orban en wij mekaar ook. Als het gaat over de versterking van de Europese defensie en van de buitengrenzen, heeft hij natuurlijk een punt. Maar als het gaat over respect voor de vrijheid van de media en de onafhankelijkheid van de rechtstaat, staan we diametraal tegenover elkaar,' zei Belet toen.

Het debat is opnieuw opgepookt met de lancering van een omstreden Hongaarse regeringscampagne waarin Orban het Europese migratiebeleid en Europees Commissievoorzitter én EVP-boegbeeld Jean-Claude Juncker op de korrel neemt.