Ivo Belet: 'EVP hinkt niet op twee benen over Hongarije en Orban'

Het Europees Parlement besliste deze week dat de alarmbelprocedure die vastgelegd is in artikel 7 van het Europees verdrag, moet worden opgestart tegen het Hongarije van premier Viktor Orban. Het parlement is van oordeel dat de fundamentele rechten en vrijheden en de rechtstaat in het gedrang zijn, en dat de Raad (de lidstaten) in actie moet schieten.

Dat kan in theorie uitmonden in de schorsing van het Hongaarse stemrecht in de Europese ministerraden. Omdat daar unanimiteit voor nodig is, lijkt die kans echter bijzonder klein.

Rode lijn

Europarlementslid Ivo Belet, wiens partij CD&V tot dezelfde Europese fractie (EVP) als de Fidesz van Orban behoort, gaat het om meer dan een symbolische actie en is het de bedoeling om de druk op de Hongaarse regering op te voeren.

De christendemocraat verwacht ook dat de EVP zelf optreedt. 'De parlementaire weg is ingezet, de partij moet daar nu gevolgen aan geven en duidelijk maken: dit zijn de rode lijnen en daar kan je niet over gaan'.

Verkiezingen

Een vertrek van Orban uit de EVP, is evenwel nog niet aan de orde volgens Belet. 'We moeten eerst de procedures volgen.

Belet sluit niet uit dat Orban vóór de verkiezingen van mei volgend jaar toch nog uit de EVP wordt gezet. 'We nu doen, is de juiste stappen zetten tegen de regering. We zeggen: tot hier en niet verder. Als dat niet werkt, dan moeten er ook stappen binnen de partij gezet worden'.

Gemeenschappelijke standpunten

De EVP is met 217 parlementsleden de grootste fractie in het Europees Parlement. Belet ontkent dat de partij in de zaak-Orban op twee benen hinkt.

'We zijn een pro-Europese partij en op een aantal punten vinden Orban en wij mekaar ook. Als het gaat over de versterking van de Europese defensie en van de buitengrenzen, heeft hij natuurlijk een punt. Maar als het gaat over respect voor de vrijheid van de media en de onafhankelijkheid van de rechtstaat, staan we diametraal tegenover elkaar.'