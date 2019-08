Brexit: Johnson zet oppositie een hak door parlementszitting op te schorten

De Britse regering heeft Queen Elisabeth II gevraagd op 14 oktober een toespraak te houden in het parlement. Daardoor worden de werkzaamheden in het parlement tot dan een tijd geschorst, waardoor het moeilijk wordt voor tegenstanders van een brexit zonder akkoord met de EU om die nog tegen te houden. Premier Boris Johnson ontkent aan de BBC dat het parlement geen tijd meer zou hebben om te debatteren over de brexit.

Brits premier Boris Johnson op 26 augustus 2019. © Reuters