Brits premier Boris Johnson wil dat de Europese Unie hem vertrouwt. Dat staat te lezen in een brief die hij maandagavond aan voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk stuurde. Maar wie tussen de regels leest, merkt dat Johnson andere bedoelingen heeft. Donald Tusk en Guy Verhofstadt laten zich alvast niet vangen.

Een nieuwe week, een nieuw hoofdstuk in de brexitsaga. Brits premier Boris Johnson gaat deze week op de koffie bij Duits bondskanselier Angela Merkel en Frans president Emmanuel Macron. Bij wijze van opwarmer stuurde Johnson maandagavond een brief naar de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk. In dat schrijven herhaalde Johnson zijn eis aan de Europese Unie om het garantiemechanisme aan de Ierse grens, ook wel de backstop genoemd, te laten vallen.

...