SKEPP kent prijs toe aan UFO-meldpunt

De Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale (SKEPP) heeft zaterdag haar jaarlijkse prijzen uitgereikt. De Zesde Vijs, een erkenning voor wie zich inzet voor het verspreiden van objectieve wetenschappelijke kennis, gaat naar het Belgisch UFO-meldpunt.

De Zesde Vijs voor 2022 is dus voor het Belgisch UFO-meldpunt, een organisatie die op een systematische manier waarnemingen over ufo’s verzamelt en onderzoekt. ‘Mensen blijven dingen aan de hemel zien die ze niet kunnen verklaren en die hen soms schrik aanjagen. Het is daarom een goede zaak dat er nog altijd een groep vrijwilligers aan het werk is, die dergelijke meldingen verzamelt, om ze te bestuderen en er regelmatig over te communiceren’, stelt SKEPP. ‘We zijn van mening dat dit werk bijzonder nuttig kan zijn in het informeren van het grote publiek, zodat het fenomeen “ufo” zijn sensationele en pseudowetenschappelijke aspecten verliest.’

De minder lovenswaardige Skeptische Put voor 2022 reikt SKEPP uit aan Ariane Bazan, hoogleraar klinische psychologie aan de ULB en aan de Université de Lorraine in Nancy. ‘In interviews en in haar vierwekelijkse column in De Standaard propageert Bazan psychoanalytische theorieën die volkomen achterhaald zijn’, zegt SKEPP. ‘Ariane Bazan blijft de pseudowetenschappelijke opvattingen van charlatans zoals Sigmund Freud consequent verdedigen, soms met teksten die wetenschappelijk geen steek houden, en vaak ook met uitspraken die pseudodiepzinnig of zelfs geheel onbegrijpelijk zijn.’

De Skeptische Put is een prijs voor iemand die zich ‘uitzonderlijk onkritisch’ heeft opgesteld en ‘de verspreiding van kennis in wetenschap totaal verkeerd heeft begrepen’.