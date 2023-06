Kok Dagny Ros Asmundsdottir: ‘Ik wou dat ik meer kind had kunnen zijn’

Dagny Ros Asmundsdottir is kok. Ze presenteert op de culinaire zender Njam.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Net als zovelen ben ik boos over de uitspraak in de Reuzegom-zaak. Ik heb toch het gevoel dat vreselijke daden geminimaliseerd zijn. En dat de universiteit helemaal vrijuit is gegaan, vind ik ook onbegrijpelijk.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Een eerlijke regering.

Wat is uw grootste prestatie?

Dat ik drie goede kinderen op de wereld heb gezet.

Wat is uw grootste mislukking?

Het is eerder een teleurstelling dan een mislukking. Maar ik wou dat ik als jong kind meer kind had kunnen zijn. Ik moest heel snel zelfstandig worden.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Ik ben al eens geëmigreerd, vanuit IJsland. Een tijdje geleden, tijdens een burn-out en corona, sloeg ik in paniek: ik miste de weidsheid van mijn vaderland, maar ook mijn familie. Intussen besef ik weer dat ik in België alles heb om gelukkig te zijn. Maar ik keer minstens twee keer per jaar terug.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Als klein meisje logeerde ik elke zomer bij familie in het oosten van IJsland, waar ik dagenlang alleen rondzwierf in de natuur: kroontjes maken van bloemen, in slaap vallen in het gras. Wat een vrijheid.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

We drinken water uit de kraan, verspillen geen voedsel, gebruiken geen wasverzachter of droogkast. Als ambassadeur van de Marine Stewardship Council ijver ik ook mee voor duurzame visvangst. Weinig mensen beseffen hoe cruciaal gezonde zeeën zijn voor onze toekomst.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Toen ik deelnam aan De slimste mens ter wereld schreven mensen dat ze me niet verstonden. Dat heeft me echt gekwetst: ik doe heel erg mijn best om te integreren en goed Nederlands te praten. Als je dan in zo’n quiz zit, geveld door zenuwen, zou er toch wat meer begrip mogen zijn.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Zeker! Onze hond Trixie is mijn beste vriend, we wandelen elke dag samen. Vijf jaar geleden hebben we haar gered uit Spanje, maar eigenlijk heeft zij mij gered.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Christiane F, een Duits boek over een meisje dat verslaafd raakt aan heroïne. Onze leerkracht uit het zesde leerjaar las dat voor tijdens de middagpauze en de impact was enorm.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

In vorige relaties was communicatie soms een heikel punt. Maar mijn man en ik zijn nu 17 jaar samen en met hem is alles in balans.

Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?

Sinds de krokusvakantie. Mijn ouders zijn gescheiden en de man van mijn mama was net overleden. Op moeilijke momenten kan ik er te weinig zijn voor hen, dat is lastig.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Elke dag wandelen, slow yoga, altijd zelf koken, veel water drinken. Alles met mate, heel oldskool.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Als kind in IJsland had ik geen idee wat oorlog was, daar was zelfs amper criminaliteit. Hier leven die herinneringen wel nog, dat was nieuw voor mij. Maar ik zou wel vluchten, met mijn IJslandse paspoort.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Koester wat je hebt.