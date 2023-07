Galerist Sofie Van de Velde: ‘Op een hop-on-hop-off-bus zitten bij 40 graden? Nooit meer’

Sofie Van de Velde is galerist en vast gezicht van Stukken van mensen.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Deze zomer staan er 17 dagen vakantie gepland. Daarvan moet ik er wel een zestal naar huis, voor werk.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Met mijn man en ons samengestelde gezin van vier kinderen maakten we een lange roadtrip door de Verenigde Staten. Mijn man had een roadbook gemaakt en enkele dagen voor we in Las Vegas zouden aankomen, ontdekten de kinderen en ik daarin het woordje ‘trouwen’. Ik dacht dat het een grap was, maar bestelde voor de zekerheid toch een afgeprijsde witte trouwjurk van Maison Margiela. Het bleek géén grap: de kinderen hadden lange speeches voorbereid en nadien aten we in een steakhouse. Ontzettend romantisch!

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

In Zuid-Frankrijk kampeerden we ooit met de kinderen op een zeer drukke camping. Ik dwaalde ’s nachts rond, op zoek naar een plek zonder lawaai, maar die bleek onvindbaar.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

Al zeker de nieuwste van Michael De Cock, Delphine Lecompte en Saskia De Coster.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Op een hop-on-hop-off-bus zitten. We waren met de kinderen in Rome en het was 40 graden, dus zo’n bus leek mijn man een goed idee, kwestie van toch iets van de stad te zien. Helaas was er alleen bovenaan plaats en daar was het 45 graden. En toen ontstond er file. Na 300 meter zijn we afgestapt. Nooit meer.

Overweegt u in de zomer wel eens uw leven helemaal om te gooien?

Elke reis opnieuw. Fysieke afstand is nodig om te reflecteren.

Bent u al eens alleen op vakantie geweest?

Heel vaak, maar altijd voor het werk. ‘Echt’ alleen reizen deed ik nog nooit, maar ik zou het wel eens willen doen.

Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie?

Als galerist kan ik niet anders dan altijd aan kunst denken. Maar ‘werk’ is niet het juiste woord: het is een passie, een manier van leven.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

Voor geen enkel. Maar ik heb een groep vriendinnen die me af en toe last minute meenemen.

Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan door het jaar?

Wat me vooral heel gelukkig maakt, is tijd en ruimte voor diepere gesprekken met de kinderen.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

In de zomer probeer ik minstens vier keer per week te lopen, het liefst op onbekende plekken. En misschien ook wat yoga.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit deed?

Ooit testte ik – met een grote zak muntstukken – brood- en andere automaten op foutmarges, in een donker hol. En ik heb ook nog limonade verkocht in supermarkten. Ze was niet te drinken, maar mijn grootmoeder kocht ze allemaal op en deed alsof ze ze keilekker vond.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

In de Ardennen, omgeven door groen. En niet te ver van Antwerpen, zodat iedereen kan komen.

En in het buitenland?

Tussen Valencia en Alicante, waar het weer het hele jaar mild is. Het liefst tegen een bergflank. Ik zou er een kunstenaarsresidentie van maken.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

De vele dappere politici die strijden tegen onrecht, armoede en de vluchtelingencrisis, maar hun slag nog niet thuishaalden.