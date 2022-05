Cabaretière Brigitte Kaandorp en collega Jenny Arean brengen ‘Gedeelde Smart’: ‘Eindelijk ben ik oud!’

De Nederlandse cabaretière Brigitte Kaandorp en Jenny Arean – ‘de Edith Piaf van de Lage Landen’ – spelen hun show Gedeelde Smart in Gent en Antwerpen.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

‘Ik ga enorm mijn best doen voor een bevrijdende en gulle lach, die ons alles even laat vergeten, en die ons de moed geeft om weer door te gaan.’ Dat schreef Brigitte Kaandorp op 1 april 2020 op haar website. De cabaretière, wereldberoemd in de Lage Landen dankzij de prachtsong Zwaar leven, hield woord. Voor het eerst sinds het heengaan van haar ‘podiumpartner’ Bert Klunder in 2006 – met hem speelde ze onder meer Miss Kaandorp Brigitte, de musical (1998) – deelt ze de scène met een collega.

Waarom is Jenny Arean de gedroomde partner in crime?

Brigitte Kaandorp: ‘Jij moet eens met Jenny op tournee!’ zei mijn man. Goed plan, dacht ik. Ik bewonder haar. In Vlaanderen is ze minder bekend maar in Nederland is ze een iconische zangeres en actrice. Ik noem haar de Edith Piaf van de Lage Landen. We zingen voor elkaar – en het publiek – de liedjes die de een graag van de ander wil horen.

Zingen jullie Duet, de parodie op Together We’re Strong van Patrick Duffy en Mireille Mathieu, waarmee u in 1990 een hit scoorde?

Kaandorp: Die doen we niet, maar we zingen wel Jenny’s klassieker Vluchten kan niet meer. Jenny vertimmerde ook Frank Sinatra’s My Way tot Dit is mijn lijf. En I Will Survive van Gloria Gaynor krijgt een ander jasje, gemaakt door twee luidruchtige, oudere vrouwen. (lacht)

Dit is mijn missie: liedjes zingen en kletsen over het leven.

U werd 60 in maart. Is ouder worden een thema in de show?

Kaandorp: Ja. Ik vind het trouwens niet erg om zestig te zijn. Als je dertig wordt, denk je zuchtend: ik word oud. Hetzelfde zucht je op je veertigste en op je vijftigste. Zestig worden, voelt anders. Hèhè, eindelijk ben ik oud, dacht ik opgelucht. (lacht) In de show ben ik overigens nog maar 59, dat werkt beter voor bepaalde grappen. (grinnikt) Jenny is bijna tachtig. Tijdens de show zeur ik hoe stokoud Jenny wel is. Dan dient ze me van weerwoord door te zingen als een nachtegaal. Dat is de structuur van de show: we grappen over het leven als vrouw en moeder, over scheiden, mannen, kinderen. En dan luchten we ons hart met ontroerende of geestige liedjes.

‘Sporen achterlaten, misschien is dat de zin van het leven’, wist de onlangs overleden Jeroen Brouwers. Welke sporen wilt u achterlaten?

Kaandorp: Het zou fijn zijn als sommige liedjes nog gespeeld worden als ik er niet meer ben. Maar mijn missie is doen wat het doodverlegen meisje Brigitte op school deed: grapjes maken en anderen laten lachen. Als achttienjarige studeerde ik even Nederlands aan de universiteit. Die taal sprak ik al, dus dat kon geen moeilijke opleiding zijn. Dacht ik. Maar ik zat steeds vaker met een slaapkop in de les omdat ik ’s avonds in kroegen en bibliotheken optrad met mijn ukelele. Dus stopte ik met studeren. Sinds mijn eenentwintigste is dit mijn leven: liedjes zingen en kletsen over het leven. Ik wil mensen even uit hun sores lichten en hen een topavond bezorgen.

In het bericht dat u in april 2020 op uw site postte, verklapt u na te denken over een ‘coronaproof eenpersoonsmusical’. Komt er ooit een Miss Kaandorp Brigitte, de musical II?

Kaandorp: Misschien wel! In Eh…, de show waarvan de tournee werd afgebroken door de pandemie, zat aanvankelijk een lange scène waarin ik op m’n eentje een musical speel. Daardoor duurde mijn show bijna tot middernacht. Dus schrapten we die. Maar die scène was té leuk om er niets meer mee te doen.