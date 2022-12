Het boekenjaar 2022: de keuze van de Knackredactie

Peter Casteels – redacteur Knack

Édouard Louis – Veranderen: methode

Net op het moment dat ik dacht dat Édouard Louis uitverteld was over zijn eigen leven, kwam hij dit jaar met Veranderen: methode. De Franse wonderboy schreef in Weg met Eddy Bellegueule al over zijn kindertijd in een homofoob dorpje. Twee prachtnovellen over zijn vader en moeder volgden. Veranderen: methode gaat over de periode waarin hij zich na die kinderjaren helemaal loswrikt, en uiteindelijk de Parijse sterauteur wordt die hij vandaag is. Ik had als redacteur hier en daar een passage geschrapt, maar het verhaal van iemand die zichzelf ontwortelt en heruitvindt, blijft onweerstaanbaar. Nadat ik over Louis’ vlucht naar Parijs had gelezen, boekte ik zelfs meteen een reisje naar de stad. Helaas, weliswaar, bleef de metamorfose bij mij uit.

Jonathan Coe – Bournville

Ik lees de romans van Jonathan Coe ondertussen twintig jaar, sinds mijn vader De Rotters Club uit 2001 doorgaf aan zijn tienerkinderen. Ik heb me weleens afgevraagd waarom ik dat blijf doen: Coes personages zijn vaak nogal sullig, de verhalen wat gekunsteld en ik weet niet of ik er nog veel van kan navertellen. Uiteindelijk is het de generositeit en de, zij het soms wat knullige, liefde waarmee Coe over zijn personages schrijft die mij altijd weer naar zijn romans doen uitkijken. Na het tegenvallende Mr Wilder & Me is Coe met Bournville weer in topvorm. Hij schetst een familiegeschiedenis van net na de Tweede Wereldoorlog tot aan de coronapandemie, en maakt daarbij zoals steeds een schaamteloos politieke analyse van zijn vaderland. Aan het einde van zo’n groots opgezette roman ben ik al mijn voorbehoud weer even vergeten.

Jack Parlett – Fire Island

Fire Island, een resort voor gays in de buurt van New York, is niet meteen een plek waar ik op vakantie zou gaan. Parlett schreef er niettemin een intellectuele, culturele en, uiteraard, seksuele geschiedenis over. In 2017 trok de schrijver er zelf naartoe: die schuchtere ervaringen weeft hij door het boek heen. Het zijn die observaties van mijn generatiegenoot die mij het diepst ontroerden, maar Fire Island blijkt ook een uitstekend decor voor een alternatieve en hoogst intelligente vertelling over de homo-emancipatie in de Verenigde Staten.

Claire Keegan – Dit soort kleinigheden

Tot slot nog een geschenktip: dit kortverhaal van 112 bladzijden. Keegan schrijft over een Ierse kolenhandelaar en vader van vijf dochters die in 1985 aan de vooravond van Kerstmis eenvoudigweg, maar tegen alles en iedereen in, goed probeert te doen. Een juweeltje van een kerstverhaal.

Simon Demeulemeester – adjunct-hoofdredacteur Knack

Felix Timmermans – Boerenpsalm

Een kakelvers boek uit… 1935. Hulde aan Davidsfonds Literair-uitgever Toon Horsten, die het initiatief nam om deze bijna vergeten parel aan de kroon van onze vaderlandse literatuur op te blinken. Medestanders Bart Van Loo (zinderend voorwoord) en Koen Broucke (weergaloze tekeningen) maken van deze verzorgde heruitgave een hebbeding. Koop er een voor uzelf, en minstens drie om weg te schenken. En nu uitkijken naar een even mooie heruitgave van Pallieter.

Peter Terrin – De gebeurtenis

Of toch teruggrijpen naar zijn Al het blauw, dat vorig jaar is verschenen? Lees ze allebei, dat is geen verlies van tijd. Waarom? Dat kan ik niet zeggen. Terrin is zo’n schrijver – zie ook Gerbrand Bakker (De kapperszoon) – wiens personages en schrijfstijl bijna onopvallend zijn. En toch kruipen ze onder je huid, sluimeren ze de hele dag in je hoofd.

Maggie Haberman – Maskerademan

‘My life is shit.’ Dat hoorde een medewerker van Donald Trump zijn baas ergens in de jaren tachtig zeggen. Trump zat alleen in zijn immense bureau toen hij het zei. Een zeldzaam moment van eerlijke introspectie van de man die in zijn leven amper eerlijk of introspectief is geweest. Haberman, sterjournaliste bij The New York Times, kent Trump als geen ander: ze volgt hem al van voor hij politicus was, toen nog voor New York Post, een niet bepaald Trump-onvriendelijke tabloid. Ze reconstrueert gedetailleerd ’s mans zakelijke parcours (massieve financiële hulp van vader, fraude, verloren rechtszaken, faillissementen) en zijn steile opmars als societyfiguur en politicus (liegen, bedriegen, bedreigen, intimidatie). Net als al die andere Trumpbiografieën griezelig fascinerend.

Jeroen de Preter – redacteur Knack

Bram Vervliet – Waarom we bang zijn. De oorsprong en de toekomst van angst

‘Nooit had de westerse mens het zo goed, nooit voelde hij zich zo slecht.’ De stelling van psycholoog Paul Verhaeghe lijkt de ziekte van onze samenleving mooi samen te vatten. Maar is deel twee van de stelling ook waar? Voelt de westerse mens zich slechter dan ooit? Bram Vervliet, hoofddocent psychologie aan de KU Leuven, spreekt dat in dit kraakheldere, rijke en in deze bange tijden nog relevantere boek beleefd maar kordaat tegen. Depressies en angststoornissen zijn geen bijproducten van onze welvaart, stelt Vervliet. De auteur maakt zeer aannemelijk dat het omgekeerde waar is: de allerbelangrijkste oorzaak voor angst en depressie is niet welvaart maar armoede. Cruciale conclusie uit dit bregmansiaanse, te weinig gewaardeerde boek: ‘Het ideaal van een vrije wereld zonder angst kunnen we enkel bereiken als we armoede uitroeien.’

Frans de Waal – Anders. Gender door de ogen van een primatoloog

Wat leren de sekseverschillen bij bonobo’s en chimpansees over de sekseverschillen bij ons, hun nauwste verwanten? Primatoloog Frans de Waal besefte maar al te goed dat hij zich met een boek over dat onderwerp in een ideologisch mijnenveld begaf. De angst voor controverse hield hem gelukkig niet tegen om de biologische verschillen te benoemen. Hij laat ook zien dat negatie van het aangeboren verschil dramatische gevolgen kan hebben. Tegelijk geeft De Waal aan dat de wetenschappelijke focus op het algemene ‘een potentieel’ kan verbergen. Ja, vrouwelijke primaten zijn, net als mensenvrouwen, over het algemeen meer zorgend. Maar – hier raakte de nuchtere wetenschapper me als dierenvriend én pleegvader midscheeps – ook in de jungle wordt weleens een mannetjesprimaat gespot die zich over een jammerend weeskindje ontfermt en er jaren liefdevol voor zorgt, ‘net zo beschermend als elke moeder’.

Joost Devriesere – eindredacteur Knack

Ethan Hawke – A Bright Ray of Darkness

Hollywoodacteur, film- en theatermaker en romancier: Ethan Hawke laat zich niet in één hokje duwen. In zijn vierde roman sleurt hij je mee in het zog van een steracteur die na overspel zijn huwelijk met een popdiva in duigen ziet vallen. Op de vlucht voor de tabloids hoopt hij een veilige haven te vinden op Broadway, waar hij een rol speelt in Shakespeares Henry IV. Ondertussen dreigt hij te bezwijken onder drank, drugs en de angst dat hij zijn kinderen zal verliezen. Hawkes meditatie over vader- en celebrityschap is meeslepend en meticuleus geschreven, bij momenten onweerstaanbaar grappig en biedt een ontluisterende kijk achter de coulissen van Broadway. Wil iemand dit kleinood in het Nederlands uitbrengen?

Arno Van Vlierberghe – Ex Daemon

Is het een tirade tegen een dolgedraaide samenleving? Een eerbetoon aan een verongelukte activist? Of, zoals de titel lijkt aan te geven, een exorcisme dat de duivels uit de geesten van dichter en lezers verdrijft? De tweede bundel van Arno Van Vlierberghe is alle drie, en veel meer dan dat. De Gentenaar schrijft compromisloos, bedient zich van zinnen die de pagina’s in vuur en vlam zetten en sleept de lezer bij de haren mee in zijn woede en verontwaardiging. Ex Daemon is een klop op uw bakkes.

Maarten Asscher – De schaduw van een vriend

Om de oorsprong van het extreemrechtse gedachtegoed van een populaire politicus bloot te leggen, wil een journaliste de leden van zijn old boys network aan de tand voelen. Komt de relatie tussen die bevoorrechte getuigen in gevaar of sluiten ze de rangen? De derde roman van voormalig boekhandelaar en uitgever Maarten Asscher is geen grootse literatuur, maar leest wel als een bingewaardige televisieserie.

Jan Herregods – redacteur Knack.be

Lisa Weeda – Aleksandra

Aan de hand van deze geschiedenis van een verscheurde familie, staat de Nederlands-Oekraïense schrijfster Lisa Weeda stil bij geschiedenis van de Donbasregio. Aleksandra verscheen in 2021, dus net voor de inval door Rusland dit jaar, maar de oorlog zorgde wel voor hernieuwde aandacht voor het boek. Die oorlog is helaas nooit veraf in een regio die al sinds jaar en dag verscheurd wordt door conflict, en sinds de oorlog van 2014 af te rekenen heeft met de aanwezigheid van gewelddadige Russische separatisten. Weeda’s debuutroman, waar ze in 2022 de Bronzen Uil voor kreeg, vervlecht het kleine familieverhaal met de grote geschiedenis van een land, en doet dat in een zwierige vertelstijl, met veel uitweidingen over het leven in de regio en met magisch-realistische fragmenten waarin witte herten met een pijl in hun lijf symbool staan voor de generaties overleden Kozakken. Een persoonlijk verhaal van een zoekende kleindochter dat meer inzicht biedt in veel nieuwsberichten van vandaag.

Eric Vuillard – De orde van de dag

Hoe is het in godsnaam zo ver kunnen komen? Het is de vraag die altijd gesteld wordt bij grote gebeurtenissen, vooral lang na de feiten. In De orde van de dag beschrijft Eric Vuillard op haast zakelijke maar hoogst meeslepende wijze hoe Oostenrijk in 1933 met horten en stoten in de armen van de nazi’s liep. In zijn boek, waar hij in 2017 de Prix Goncourt voor kreeg, heeft de Franse auteur veel meer oog voor kleinmenselijke trekjes dan voor grote gebaren. Of hoe ook de onbeholpenheid of desinteresse van enkelingen een grote invloed kunnen hebben. Vuillard laat feit en fictie slim door elkaar lopen, waardoor de Anschluss soms ook, hoe bitter ook, wat om te lachen wordt.

Elisa Hulstaert – redacteur Knack

Arjen van Veelen – Rotterdam. Een ode aan inefficiëntie

Wanneer journalist Arjen van Veelen na jaren terugkeert naar Rotterdam, wordt hij op slag verliefd. Het is een liefde die opbloeit tijdens een weekend in een wolkenkrabber, uitkijkend over een volmaakte stad, tijdens dagen van volmaakt licht. Rotterdam heeft een indrukwekkende metamorfose ondergaan. Maar hoe langer Van Veelen door de vernieuwde stad doolt, hoe meer vragen hij zich stelt. ‘Ja, de stad werd ontegenzeggelijk mooier. Maar de vraag was: voor wie?’ Het begint hem te dagen dat Rotterdam uit elke vierkante meter het hoogst mogelijke rendement wil halen. Rotterdam is een metafoor voor een wereld waarin alles in hokjes wordt gestopt. Een stad in de greep van het efficiëntiedenken, waarin containers uit de haven het ritme bepalen, pakketjes de straten en de huizen vullen, en beeldschermen almaar meer tussen ons in komen te staan. ‘Het vierkante denken’, noemt Van Veelen het. Dit boek is een poging om de wereld weer iets ronder en warmer te maken.

Isabella Hammad – The Parisian

In 1914 trekt de Palestijn Midhat Kamal naar Frankrijk om er geneeskunde te studeren. Wanneer hij terugkeert, is het Ottomaanse rijk uiteengevallen en hebben de Britten het mandaat gekregen over Palestina. The Parisian vertelt een persoonlijk, meeslepend verhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog, de Britse overheersing en de Arabische onafhankelijkheidsstrijd. Het is een zoektocht naar identiteit van iemand die overal en nergens thuis is. Van iemand die moet kiezen tussen zijn eigen overtuigingen en de verwachtingen van zijn gemeenschap. Voor haar debuutroman dook de Brits-Palestijnse Isabella Hammad in het levensverhaal van haar overgrootvader, van waaruit ze de westerse blik op het Midden-Oosten duidt.

Lode Lauwaert – Wij, robots

In Wij, robots werpt Lode Lauwaert een filosofische blik op technologie en artificiële intelligentie. Hij stelt belangrijke vragen. Is technologie neutraal? Beseffen we voldoende dat big tech weet wat onze seksuele oriëntatie, levensbeschouwelijke voorkeur en emoties zijn? En wordt de wereld sinds de digitale revolutie bestuurd door ingenieurs, of zijn hun uitvindingen slechts een product van de samenleving? De vragen worden op een intelligente en genuanceerde manier beantwoord. Dat geeft de lezer de nodige bagage om met een ethische blik naar de actualiteit rond artificiële intelligentie te kijken.

Lotte Lambrecht – journalist en factchecker Knack.be

Hans Depelchin – Spanriem

De jonge Hans Depelchin gaat na zijn eerste roman Weekdier (2020) de poëtische toer op. Aan de hand van broeierige beschrijvingen van landschappen en klimaten vertelt hij de op- en neergang van een buitenlandse liefde. Een ander centraal thema is taal, en hoe hij die hopeloos boetseert om tot een reflectie te komen van wat hij beleeft. Door de afwisselend vertrouwde en bevreemdende beelden die Deplechin schept, wordt het nooit sentimenteel. Hoewel het lyrische ik met momenten erg dichtbij komt, slaagt de bundel erin om de nodige afstand te bewaren, waardoor de lezer zijn verbeelding de vrije loop kan laten.

David Graeber & David Wengrow – Het begin van alles. Een nieuwe geschiedenis van de mensheid

Archeoloog David Wengrow en de ondertussen overleden antropoloog David Graeber duiken de geschiedenis in en halen historische narratieven onderuit die we als publiek gemeengoed beschouwen. Wie heeft er bepaald dat er geen samenleving was voor de start van de landbouw? En waarom zien we ons huidige politiek-economische systeem als het enige werkbare? Wengrow en Graeber bieden een alternatief voor de gehypete boeken van Yuval Noah Harari en slagen daar wonderwel in. Opgelet: kan tot discussie leiden rond de kerstdis.

Claire-Louise Bennett – Kassa 19

In haar tweede roman schuift de Ierse Claire-Louise Bennett een jonge, naamloze vrouw naar voren als hoofdpersonage. Gaandeweg krijgen we een zicht op het leven van dit buitenbeentje, die als caissière werkt. Al schrijvend en lezend bezweert ze de middelmatigheid van haar bestaan. Een eigenzinnig en betoverend boek.

Walter Pauli – redacteur Knack

Harald Jähner – Höhenrausch. Das kurze Leben zwischen den Kriegen

Duitsland in de (ruime) jaren twintig: ineens zindert het land van de vrijheid en de moderniteit, met ongekende kansen voor vrouwen, gays, kunstenaars en architecten. Helaas, al in 1925 draagt de oude generaal Von Hindenburg als nieuwe president weer een piekhelm, voor Duitsers een al te herkenbaar signaal dat het uit zal zijn met de pret. Zo trendy en fascinerend, haast zo hedendaags was Duitsland in die tijd. Ook de zorgvuldig gekozen foto’s verbazen. De Nederlandse vertaling Hoogteroes verschijnt in 2023.

Tom Lanoye – De draaischijf

De oorlogsroman van Tom Lanoye kreeg al veel erkenning en waardering, en terecht. Het aangrijpendste eraan vond ik evenwel niet het oorlogsrelaas maar het voelbaar gemaakte racisme. Bij het lezen van een breed uitgemeten restaurantscène gooide ik het boek bijna tegen de muur. Ik was natuurlijk niet boos op Lanoye. Ik was razend op het vunzige personage Rik Desmedt, een racist in driedelig pak, het type respectabele heer dat ook vandaag voortdurend zijn ‘mening’ verkondigt.

Herman de Coninck – Onder literatoren. Vijfentwintig schrijversinterviews

Herman de Coninck stierf 25 jaar geleden. Meteen de aanleiding voor zijn boezemvriend Piet Piryns en zijn biograaf Thomas Eyskens om 25 oude interviews te presenteren die De Coninck als Humo-journalist tussen 1970 en 1983 had afgenomen van schrijvers uit België en Nederland. Het geheel is zoveel meer dan een reis naar het verleden. De gesprekken zijn nog altijd fris, inzichtelijk, vaak grappig en vooral verbazingwekkend actueel. Wat kon De Coninck toch schrijven.

Ann Peuteman – redacteur Knack

Kiley Reid – Zo’n leuke leeftijd

Het debuut van de jonge Amerikaanse schrijfster Kiley Reid vat je als lezer van bij de eerste bladzijden bij de lurven. Niet alleen omdat het relaas over een witte, welgestelde blogster en haar zwarte kinderoppas je op alle mogelijke manieren doet nadenken over racisme en hoe witte mensen daarop reageren, maar ook omdat het je een spiegel voorhoudt waar je je ogen onmogelijk van kunt afwenden.

Yves Petry – Overal zit mens, een moordfantasie

Overal zit mens is een boek dat je afwisselend doet fronsen en glimlachen, maar dat je ook geregeld wil wegleggen om even na te denken over een gelaagde zin, een opvallend idee of een tegendraadse theorie. En daarnaast is het ook gewoon een goed geconstrueerd en nog beter geschreven verhaal over een zonderling die zich heeft teruggetrokken in een bos en ondertussen fantaseert over de moord die hij van plan is te plegen.

Jaap Robben – Schemerleven

Pas wanneer de 81-jarige Frieda in een woonzorgcentrum intrekt, denkt ze terug aan een episode uit haar leven die ze jarenlang diep heeft weggestopt. Of beter: de herinneringen dringen zich zo hevig aan haar op dat ze niet anders meer kan dan antwoorden zoeken op vragen die ze zich nooit heeft durven te stellen. Als lezer word je, net als Frieda zelf, binnengetrokken in een – ook nog eens heerlijk geschreven – verhaal dat je nooit meer zal vergeten.

Han Renard – redacteur Knack

Gianfranco Calligarich – De laatste zomer in de stad

Dertiger Leo Gazzara ruilt het burgerlijke Milaan voor het avontuurlijke Rome, probeert daar een zo onverschillig mogelijk leven te lijden, maar maakt toch een passionele liefdesrelatie mee. Cultboek uit 1973, dat bijna vijftig jaar later in Italië werd herontdekt en in 2020 in het Nederlands verscheen.

Colson Whitehead – Harlem Shuffle

Heerlijk boek uit 2021 dat zich afspeelt in de wijk Harlem in de jaren zestig, waar zwart en wit strikt gescheiden leven, en waar een brave zwarte meubelverkoper, ondanks pogingen een fatsoenlijk bestaan te leiden, meegezogen raakt in de criminele onderwereld van New York.

Julian Barnes – Elizabeth Finch

Soms taaie maar boeiende roman over de obsessie van de wat oudere student Neil met zijn mysterieuze professor ‘cultuur en beschaving’ Elizabeth Finch, van wie hij bij haar overlijden de intellectuele nalatenschap erft.

Stijn Tormans – redacteur Knack

Marc Didden – Van Zwol (Kroniek van een vijftig jaar lange vriendschap met Pol Dehert (1950-2021)

Een dun boekje, maar ook heel dik. Het is eigenlijk een lange grafrede en wat voor een. Een mooier boek over vriendschap is er dit jaar niet geschreven.

Margit Erb & Michael Parillo – The Unseen Saul Leiter

Ze zijn nog eens in de kluis gedoken van de meesterfotograaf (1923-2013). Daar hebben ze ooit al betere foto’s gevonden. Maar zelfs een minder fotoboek van Leiter is nog altijd beter dan dat van de concurrentie.

Jean Blaute – Met vallen en opstaan

Uit de kluis van de belpop: de hoogst vermakelijke verhalen van Jean Blaute …

Ever Meulen – Rockstock

… En voor de rest zou ik willen dat de wereld eruitziet als de tekeningen van Ever Meulen.

Tex Van berlaer – redacteur Knack.be

Jamal Ouariachi – Herfstdraad

Wat doen debatten over woke, cancelculture en polarisering met een intieme relatie? Dat is een van de vragen waarop de Nederlandse schrijver Jamal Ouariachi een antwoord probeert te geven in zijn jongste roman. Maar Herfstdraad is meer dan een verhaal over de impact van licht ontvlambare maatschappelijke thema’s op koppels. In zijn boek reflecteert Ouariachi ook over het vaderschap en het burgerlijke leven in de suburbs, waar niet alles is wat het lijkt.

Manuel Vilas – Los besos

Wat moeten kunstenaars aanvangen met de coronacrisis? Al heel wat regisseurs en auteurs verwerkten de pandemie in hun werk, met wisselend succes. Manuel Vilas, de Spanjaard die bij ons ook een hitje scoorde met het melancholische Ordesa, gebruikt het virus als vertrekpunt voor een liefdesverhaal tussen een gepensioneerde leraar uit Madrid en een inwoner van een klein dorpje waar hij te midden van de lockdown neerstrijkt. Door de eigenzinnige schrijfstijl van Vilas leren we wat het hoofdpersonage vindt van de coronamaatregelen (de titel ‘De kussen’ geeft al het een en ander weg), de Spaanse premier en Don Quichot.

Richard Powers, Verwilderd

Voormalig Amerikaans president Barack Obama zei ooit dat The Overstory (in het Nederlands vertaald als Tot in de hemel) zijn visie op de plaats van de mens op de aarde heeft veranderd. In Verwilderd grijpt de Amerikaanse schrijver Richard Powers terug naar de natuur als prominent thema. Maar Powers kijkt via zijn hoofdpersonage, een astrobioloog, ook buiten onze aarde, richting het heelal. Tegelijkertijd duikt het boek diep in de gedachten van het hoofdpersonage en zijn jonge zoon. Op die manier verbindt Powers op zeer originele wijze het allergrootste met het allerintiemste.

Michel Vandersmissen – redacteur Knack

Caroline de Gruyter – Beter wordt het niet

Is er iemand die intelligenter over Europa schrijft dan Caroline de Gruyter? Veel zullen het er niet zijn. Ze doet het genuanceerd, met een grote dossierkennis en vervalt niet in vage platitudes en populistisch overdrijven. In haar recentste boek maakt ze een reis door het Habsburgse Rijk en penseelt ze parallellen met de Europese Unie. Het heden beter begrijpen door om te kijken naar het verleden, zoiets. Enig punt van kritiek: De Gruyter wil te graag dat haar stelling helemaal klopt dat er nauwelijks verschillen zijn of waren tussen de EU en het Habsburgse Rijk. Iets meer tegenstemmen had het boek deugd gedaan.

Giuliano da Empoli – De Kremlinfluisteraar

De Italiaans-Zwitserse politicoloog en journalist Giuliano da Empoli schreef een ijzersterk politiek boek over de Russische president Vladimir Poetin. Het geeft een unieke inkijk in het machtscentrum van het Kremlin en zijn autoritaire leider. Ook de techniek die Da Empoli hanteert, is intrigerend: een lange monoloog van Vadim Baranov, een fictief personage dat volledig gebaseerd is op de bestaande Vladislav Soerkov. Die was bijna twee decennia lang een van de belangrijkste adviseurs van Poetin. Da Empoli voerde urenlange gesprekken met Soerkov als voorbereiding op zijn roman. De Kremlinfluisteraar kon op geen beter moment komen.

Jeroen Zuallaert – redacteur Knack

Olaf Koens – Alle Oekraïners die ik ken (En een paar van wie ik alleen maar heb gehoord)

In zijn recentste boek reist de Nederlandse topjournalist Olaf Koens kriskras door Oekraïne. In overvolle treinen, ondergesneeuwde schuilkelders en godverlaten dorpjes tekent hij verhalen op van Oekraïners die zich, niet zelden tot hun eigen verbazing, in een regelrechte gruweloorlog bevinden. Ontroerend en hartverscheurend, maar tegelijk een hulde aan de menselijke weerbaarheid.

Howard W. French – Born in Blackness

Met Born in Blackness zet voormalig The New York Times-correspondent Howard W. French de koloniale geschiedenis op haar kop. Aan de hand van een rist originele, nieuwe bronnen vertelt hij het verhaal van hoe de massale uitbuiting van Afrikaanse slaven uiteindelijk de industrialisering en de verlichting mogelijk maakte. Een confronterend boek voor wie de moderniteit echt wil begrijpen.

