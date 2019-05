'In de Britse politiek blijft de moord op Julius Caesar actueel, zoals toen Boris Johnson geen premier werd.' Dat zegt de Britse historica Kathryn Tempest.

De beroemdste laatste woorden in de geschiedenis zijn van Julius Caesar. Toen hij in 44 v.Chr. werd doodgestoken door samenzweerders die hem een tiran vonden, zou hij: 'Jij ook, mijn zoon?' gezegd hebben. Die legendarische woorden waren gericht aan zijn adoptiefzoon Marcus Junius Brutus. Hoewel Caesar Brutus met gunsten overlaadde, vermoordde Brutus zijn vriend toch in naam van de vrijheid. In haar nieuwe boek Brutus. De Nobele samenzweerder probeert de Britse professor Kathyrn Tempest het mysterie rond Brutus te ontrafelen.

...