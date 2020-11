Ter ere van het Feest van het Boek, tippen Knackredacteuren-met-een-bibliografie voor de gelegenheid hun favoriete leesvoer du jour. Vandaag: literatuurjournalist en schrijver Roderik Six, wiens derde roman 'Volt' hoge ogen scoort.

In volle coronacrisis eist het boek zijn plek op: de boekenbeurs gaat gewoon door - zij het zonder publiek en in een digitale versie, te volgen op vrt.nu/boekenmarathon - en in de betere boekenwinkel regent het parallelle acties, zoals in Standaard Boekhandel, waar ze nog tot 11 november dagelijks het Feest van het Boek vieren. Knackredacteuren-met-een-bibliografie tippen voor de gelegenheid hun favoriete leesvoer du jour.

Vandaag: literatuurjournalist en schrijver Roderik Six, wiens derde roman 'Volt' hoge ogen scoort.

Jonathan Rowson - De juiste zet

Online of in uw bubbel, schaken wint aan populariteit. Zie ook The Queen's Gambit op Netflix. Jonathan Rowson analyseert in De juiste zet zijn schaakverslaving en neemt het breinbrekend spelletje als uitgangspunt voor een boeiende essaybundel.

Daisy Johnson - Zussen

Griezelliteratuur van de bovenste plank. Toptalent Johnson dropt twee zusjes en een radeloze moeder in een spookhuis met als gevolg: een psychologische thriller van wereldformaat.

Don DeLillo - The Silence

De visionaire grootmeester schreef een lockdown-roman nog voor er van corona sprake was. Vijf mensen dineren in een appartement en kletsen een avondje vol tot een onverwachte gebeurtenis hen celgenoten maakt. Immer grimmig en ravissant, DeLillo.

Juli Zeh - Over mensen en paarden

Een paardenboek? Is dat niet voor tienermeisjes? Niet als toptalent Zeh de teugels in handen neemt. Zeh onderzoekt haar paardenliefde en komt tot verrassende inzichten over de mens.

