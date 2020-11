Ter ere van het Feest van het Boek, tippen Knackredacteuren-met-een-bibliografie voor de gelegenheid hun favoriete leesvoer du jour. Vandaag: Knackredacteur Stijn Tormans die in 2016 het boek 'De Zomer van 1976' uitbracht.

In volle coronacrisis eist het boek zijn plek op: de boekenbeurs gaat gewoon door - zij het zonder publiek en in een digitale versie, te volgen op vrt.nu/boekenmarathon - en in de betere boekenwinkel regent het parallelle acties, zoals in Standaard Boekhandel, waar ze nog tot 11 november dagelijks het Feest van het Boek vieren. Knackredacteuren-met-een-bibliografie tippen voor de gelegenheid hun favoriete leesvoer du jour.

Vandaag de tips van Stijn Torman, redacteur bij Knack en auteur van het in 2016 verschenen 'De Zomer van 1976'.

Grondtonen (Francis Mus en vele anderen)

'Als muzikanten schrijvers worden' is de ondertitel van dit boek. Dat vat alles goed samen. Dacht dat ik alles wist over Nick Cave, Leonard Cohen en co. Niet dus.

Uitgegeven bij Het Spectrum, 382 blz.

Het boek Daniel (Chris De Stoop).

Op zoek naar het verhaal achter de moord op zijn oude nonkel-boer. Misschien wel het beste boek van De Stoop, en dat wil wat zeggen.

Uitgegeven bij De Bezige Bij, 256 blz.

The Polaroid Diaries (Linda McCartney)

Over de vijfde Beatle is al veel kwaad geschreven, maar ze kon wel fantastisch fotograferen. Dit boek vol polaroids is het vervolg op het ook al heerlijke Life in Photographs.

Uitgegeven bij Tashen, 232 blz.

Tlieverdje (Lieven Tavernier)

Oude verhalen van de Gentse bard. Vol weemoed en humor, zoals alleen hij ze kan schrijven.

Uitgegeven bij Borgerhoff en Lamberigts, 144 blz.

De Nieuwe Stilte (Jan Swerts en Lander Deweer)

Ben ik nu aan het lezen. Mooi boek van een pianist en een reporter over geluid. En over waarom de wereld almaar stiller wordt.

Uitgegeven bij Polis, 282 blz.

