In volle coronacrisis eist het boek zijn plek op: de boekenbeurs gaat gewoon door - zij het zonder publiek en in een digitale versie, te volgen op vrt.nu/boekenmarathon - en in de betere boekenwinkel regent het parallelle acties, zoals in Standaard Boekhandel, waar ze nog tot 11 november dagelijks het Feest van het Boek vieren. Knackredacteuren-met-een-bibliografie tippen voor de gelegenheid hun favoriete leesvoer du jour.

'Het boek Daniel' - Chris De Stoop

Een brute roofmoord op een bejaarde boer in een uithoek van het land. Tegenwoordig verschijnt daar hoogstens een kort berichtje over tussen de faits divers in de krant, waarna het meteen weer wordt vergeten. Maar niet als het slachtoffer een oom is van oud-journalist Chris De Stoop. In Het boek Daniel gaat De Stoop niet alleen op zoek naar de man achter de zonderlinge kluizenaar die zijn oom was geworden, hij onderzoekt ook de drijfveren van de jonge daders die lak aan alles lijken te hebben. Dat maakt van het boek zowel een literair eerbetoon als een boeiende journalistieke zoektocht.

Uitgegeven bij De Bezige Bij, 254 blz.

'Julian' - Fleur Pierets

Striemend en zalvend tegelijk: dat is Julian van schrijfster en kunstenares Fleur Pierets. Met haar partner Julian zou ze trouwen in alle landen waar twee vrouwen dat mogen. Maar al na hun vierde huwelijk werd Julian ziek. Agressieve hersentumoren luidde de diagnose. Zes weken later stierf ze. Pierets bleef alleen achter en kon maar één ding doen: schrijven. Het resultaat is tegelijk een groots liefdesverhaal en een rouwboek dat je naar de keel grijpt.

Uitgegeven bij Dag Mag, 244 blz.

'Simone de Beauvoir - Een leven' - Kate Kirkpatrick

Al te vaak wordt filosofe en feministe Simone de Beauvoir afgeschilderd als discipel en zelfs slachtoffer van Jean-Paul Sartre. Altijd weer wordt hij om zijn ideeën geroemd, terwijl men doet alsof het interessantste aspect van haar leven hun relatie was. In de recentste biografie die over De Beauvoir verscheen, toont filosofieprofessor Kate Kirkpatrick hoezeer dat beeld haar oneer aandoet. Sartre was misschien wel haar intellectuele liefde, maar emotioneel en seksueel had ze hem niet nodig. Simone de Beauvoir - Een leven is een rechtzetting die leest als een roman.

Uitgegeven door ten have, 495 blz.

'Hormonen onder controle' - Guy T'Sjoen

Vrouwen die de pil nemen, sterven minder snel dan wie dat niet doet. Als je gewicht wilt verliezen, kan het een goed idee zijn om het vaker koud te hebben. En de penopauze is een verzinsel, uitgevonden door slimme marketingjongens. In Hormonen onder controle legt endocrinoloog Guy T'Sjoen met flair - en af en toe een knipoog - uit hoe onze hormonenhuishouding werkt en ontkracht hij en passant een resem gevaarlijke mythes. Verplichte lectuur voor iedereen die weleens het gevoel heeft dat zijn hormonen het van hem overnemen.

Uitgegeven door Van Halewyck, 201 blz.

