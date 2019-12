De Gentse auteur Freek Neirynck is op 70-jarige leeftijd overleden.

De Gentse auteur Freek Neirynck is op 70-jarige leeftijd overleden. Neirynck was acteur en regisseur, maar ook met andere culturele activiteiten een invloedrijk persoon in het Gentse. Hij wordt ook omschreven als 'perfesser Gensch' omdat hij het Gentse dialect perfect onder de knie had. 'Onze stad en de Gentse cultuur verliezen een waar icoon', reageert schepen van Cultuur Sami Souguir.

Neirynck kampte al een tijd met gezondheidsproblemen. Hij zette onlangs een punt achter zijn carrière tijdens een 'Loatste Koenferaansee' met poppenspeler Luk De Bruyker. De man met wie hij samen het satirisch figuurtje Pierke Pierlala, wereldberoemd in Gent, had vormgegeven. Toen had hij al afscheid genomen van zijn professionele carrière als theatermaker en schrijver met sociaal engagement.

Politieke satire

De Gentenaar, die oorspronkelijk geboren werd in Tielt, groeide op in de Oost-Vlaamse stad, waar hij in 1970 'Toneellaboratorium' en 'Toneelboetiek' oprichtte, theatergezelschappen waarin onder andere acteurs Daan Hugaert, Geertrui Daem en Jan Temmerman speelden. In 1973 ging hij aan de slag bij het Marionettentheater Taptoe van Luk De Bruyker. Hij werd er regisseur, twee jaar later acteur en vanaf 1978 nam hij er de artistieke leiding. Dat deed hij 25 jaar lang. In die periode stond hij ook aan de wieg van het Europees Figurentheatercentrum en het International Puppetbuskersfestival.

Maar in Gent is hij vooral gekend om zijn werk voor het gezelschap 't Spelleke van de Drei Kluite van Pierke Pierlala', dat politiek-satirische toneelstukken brengt in het dialect.

Het plotse overlijden is evenwel 'aangrijpend', zegt Souguir nog. 'Twee weken geleden heb ik op het stadhuis nog hulde gebracht aan onze perfesser Gensch. Veel sterkte aan de familie.'