Boek onthult Iraanse staatsinmenging bij mislukte aanslag Assadi: ‘Het Belgisch-Iraans verdrag is een verschrikkelijke vergissing’

In Brussel is vrijdag het boek ‘Diplomatic Terrorism, Anatomy of Iran’s State Terror’ voorgesteld. De publicatie toont aan hoe het Iraanse regime de mislukte aanslag op een bijeenkomst van de Iraanse oppositie Parijs in 2018 mee orkestreerde. Ingrid Betancourt, voormalig Colombiaans senator en presidentskandidaat, John Bercow, voormalig speaker van het Britse Lagerhuis en Robert Torricelli, senator in de VS waren zelf aanwezig op de bewuste bijeenkomst en woonden vrijdag de boekvoorstelling bij in Brussel.

Het boek is een academische analyse van alle elementen en details die gekend zijn over de aanslag die in juni 2018 zou plaatsvinden op een grootschalige conferentie van de Iraanse oppositie nabij Parijs. Het resultaat is een meeslepend verslag waarin de planning en de uitvoering van de aanslag, maar ook de spionage, het werk van de inlichtingendiensten en het proces en de veroordeling van Assadolah Assadi beschreven zijn. Het is namelijk de Iraanse diplomaat Assadi die de spilfiguur is in het hele gebeuren, een netwerk van agenten leidde in Europa en duidelijke instructies kreeg van binnen het Iraanse regime. ‘Het boek is schrikwekkend. Het is een blauwdruk van een aanslag, het is alsof een journalist mee in de grotten van bin laden zat terwijl ze een aanslag plannen’, vertelt senator Torricelli.

‘We hebben het niet over een terreurdaad waarbij men zich niet bewust was van de omvang van de te verwachten slachtoffers. We hebben het over een daad met voorbedachten rade, gepland, ingestudeerd en met steun van de regering over een periode van ten minste vele maanden. Het was koud, berekend en illegaal gepland om een massamoord te plegen’, beschrijft de Britse Bercow Betancourt, Bercow en Torricelli waren zelf aanwezig op de massabijeenkomst, waar 4.000 mensen waren en getuigen dat zij ook slachtoffer waren geweest, indien de Belgische, Duitse en Franse politie niet hun werk hadden gedaan.

Intussen is Assadi in Antwerpen veroordeeld tot 20 jaar cel in België, maar dat lijkt op de helling te staan door een nieuw uitleveringsverdrag tussen België en Iran. ‘Wat we weten, is dat als we toegeven aan de chantage en we Assadi uitleveren, dan komen de volgende Iraanse terroristen die naar Europa komen toe in België. Want ze weten dat er hier een verdrag is dat het terug naar huis kan brengen. We hebben het recht niet om Assadi uit de Belgische gevangenis te laten. We hebben de morele plicht om onze wetten en onze rechters te respecteren’, stelt de Frans-Colombiaanse Ingrid Betancourt.

Intussen houdt Iran al meer dan een half jaar de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele vast. Hij moet als pasmunt dienen. Hij is mogelijk de reden waarom het verdrag tot stand kwam en goedgekeurd werd door de Belgische regering. ‘Het verdrag is een verschrikkelijke vergissing. Er is geen schaamte om een vergissing te maken, maar wel in het niet erkennen van die vergissing’, stelt Bercow.

‘Vandaag neemt het regime zijn toevlucht tot gijzelingen om Assadi vrij te krijgen. Het regime verklaart publiekelijk dat het de uitspraak van de Belgische rechtbank niet erkent. Als hij op basis van dit verdrag naar Iran wordt teruggestuurd, wordt hij niet alleen vrijgelaten en beloond, maar krijgt het regime een carte blanche voor terrorisme in Europa’, besluit Mohammad Mohaddessin van de Nationale Raad van Verzet van Iran.