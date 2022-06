Bijna 30 industriële vergunningen bijgesteld om PFAS-verontreiniging tegen te gaan

Het voorbije jaar zijn in Vlaanderen 27 omgevingsvergunningen van bedrijven opengebroken om de PFAS-voorwaarden aan te scherpen. Die bedrijven moeten hun bedrijfsproces bijsturen om minder PFAS te lozen.

‘Ik ben ervan overtuigd dat de oplossing tegen PFAS een Europees uitdoofbeleid is, maar we nemen alvast onze verantwoordelijkheid om binnen onze bevoegdheden bedrijven te verplichten bij te sturen’, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dinsdag.

Om de verspreiding van PFAS in Vlaanderen, maar ook de lozing van te hoge concentraties PFAS in de Vlaamse waterlopen zoals Schelde, maximaal tegen te gaan, breekt Vlaanderen dossier per dossier de omgevingsvergunningen open van bedrijven die met een van de vele PFAS-stoffen werken. De Vlaamse regelgeving voorziet immers dat voor vergunningen ten allen tijde een zogenaamde ‘bijstellingsprocedure’ kan worden opgestart.

Dat wil zeggen dat de vergunningsverlener en toezichthoudende overheid specifieke voorwaarden van de vergunning willen wijzigen om het leefmilieu en de gezondheid van mensen beter te beschermen. Er volgt dan een adviesronde en de vergunningverlener beslist vervolgens.

Uit cijfers van minister Demir blijkt dat een dergelijke procedure het voorbije jaar al 27 keer opgestart werd, specifiek om PFAS-verontreiniging tegen te gaan. Het gaat daarbij zowel uit bedrijven uit de Antwerpse haven als uit de andere provincies in Vlaanderen.

Demir wijst er op dat Vlaanderen bijvoorbeeld in de Schelde via Frankrijk en Wallonië al water ontvangt waarin PFAS zit boven de gemiddelde Europese milieukwaliteitsnorm. Nog voor het in de haven van Antwerpen is, dus. ‘Het blijft dus belangrijk om op de Europese tafel te kloppen om eindelijk tot een PFAS-uitdoofbeleid te komen. In tussentijd nemen we onze verantwoordelijkheid op’, besluit Demir.