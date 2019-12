De Vlaamse regering heeft de geplande voorstelling van het Energie- en Klimaatplan afgeblazen. Er zijn bijkomende berekeningen nodig, luidt het. Bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) zegt dat ze maandag niet, zoals gepland, zonder plan naar de klimaattop in Madrid vertrekt.

De Vlaamse regering kan voorlopig niet uitpakken met een becijferd Energie- en Klimaatplan. Bedoeling was om dat plan vrijdagmiddag aan de pers voor te stellen, maar de geplande persconferentie werd na urenlang wachten afgeblazen.

Tegen de achtergrond van de VN-Klimaatconferentie in Madrid (COP25) wilde de Vlaamse regering graag vandaag uitpakken met haar Energie- en Klimaatplan. Zo kon minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) naar Madrid afreizen met een goedgekeurd plan.

De pers werd uitgenodigd voor een persconferentie op het Martelaarsplein. Maar na uren wachten bleek dat het plan nog niet afgeklopt kon worden en werd de geplande persconferentie afgeblazen.

Volgens Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister-president Jan Jambon, zijn er extra berekeningen nodig. 'We willen zeker zijn over de cijfers. Het heeft geen zin om te zeggen met die maatregelen gaan we zoveel CO2-reductie bereiken als we daar niet zeker van zijn', klonk het.

Waar het schoentje precies knelt, is onduidelijk.

Zuhal Demir 'niet zonder plan naar Madrid'

Demir bevestigde aan Knack dat ze zonder plan maandag niet, zoals gepland, naar Madrid vertrekt. 'Ik wil een plan hebben voor ik de discussie aanga met de wereldleiders', zegt ze.

Het plan zal er komen, verzekert de minister. 'Ik ga dit weekend samen met alle collega's die bijkomende berekeningen uitvoeren. Het zal misschien een paar dagen later zijn, maar wat heb je liever? Brol, zodat we na een paar maanden moeten zeggen dat we ons misteld hebben? Of zeggen we: toch een paar dagen bijkomend rekenen zodat de rekening klopt. Ik wil een klimaat- en energieplan dat ambitieus is, maar ook haalbaar en betaalbaar. Maandag komen we terug samen.

Zo'n klimaatplan is een complex iets, vult viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) aan. 'Als er meer tijd nodig is, dan moet je die geven. Maandagochtend vergaderen we verder. Het is nooit te laat om goede maatregelen te nemen.'

Tegen 31 december moet ons land bij de Europese Commissie zijn aangepaste Energie- en Klimaatplan indienen. België moet daarbij duidelijk maken hoe het tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 35 procent zal verminderen.

Ook Vlaanderen had de ambitie om die uitstoot met 35 procent te verminderen. Het is afwachten of (en met welke maatregelen) het plan tegemoet zal komen aan die ambitie.