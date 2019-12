'Ik stap niet mee in de logica dat je geen 1.300 kilometer mag vliegen zonder je een crimineel te voelen. Of je nu naar een klimaatconferentie gaat of op vakantie.' Dat zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir in een Facebookreactie op de ophef rond haar 'planepooling' naar de klimaattop.

Demir kreeg op Radio 1 de vraag of ze met de trein naar de klimaattop in Madrid gaat reizen. 'Nee, ik ga planepoolen', zei ze. 'Dat is ook heel belangrijk, met zoveel mogelijk mensen in het vliegtuig om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken.'

Haar kabinet verduidelijkte achteraf dat het om een kwinkslag ging. Het kwam haar echter op heel wat kritiek te staan, onder meer van klimaatjongeren Anuna De Wever en Kyra Gantois.

Op Facebook zegt Demir dinsdagavond dat haar uitspraak een reactie was op Anuna De Wever. Die verklaarde eerder dat de minister veel last zou krijgen als ze met het vliegtuig naar Madrid zou gaan. 'Ik ga inderdaad niet met de trein om een wit voetje te halen bij klimaatjongeren. Ik laat me ook niet afdreigen met 'heel veel last'', schrijft ze. 'Ik stap niet mee in de logica dat je geen 1.300 kilometer mag vliegen zonder je een crimineel te voelen. Of je nu naar een klimaatconferentie gaat of op vakantie.'

'Ik zie klimaatjongeren als een bondgenoot om initiatieven te nemen en stappen vooruit te zetten', gaat Demir verder. 'Mijn deur staat voor hen open. Als het op een positieve manier kan. Voor scheldpartijen kunnen ze ongetwijfeld bij anderen terecht.'

BBL: 'Geen verwarring zaaien'

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) gaat 'planepoolen' naar de klimaattop in Madrid, zei ze dinsdag in De Ochtend op Radio 1. Een kwinkslag, verduidelijkt ze achteraf. 'De minister zaait best niet te veel verwarring over het feit dat we zo weinig mogelijk moeten vliegen', reageert Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu. 'Onze eigen medewerkster gaat met de trein naar Spanje.'

Zuhal Demir kreeg op Radio 1 de vraag of ze met de trein naar de klimaattop gaat reizen. 'Nee, ik ga planepoolen', zei ze. 'Dat is ook heel belangrijk, met zoveel mogelijk mensen in het vliegtuig om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken', aldus Demir. Ze voegde eraan toe dat ze denkt dat het vliegtuig helemaal vol zal zitten. Haar kabinet verduidelijkt achteraf dat het om een kwinkslag gaat, die duidelijk door velen niet zo is overgekomen. De minister neemt een gewone lijnvlucht.

'Dit is verwarrend, omdat we volop bezig zijn met het belichten van de negatieve effecten van de luchtvaart', zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu. 'Vliegen is op termijn onhoudbaar voor korte afstanden, al is Madrid natuurlijk wel verder dan 750 kilometer.' Om de bewustmaking niet te verstoren, zaait de minister best niet te veel verwarring, vindt hij. 'Maar het waarmaken van de engagementen en doelstellingen die ze aangaat met de regering is natuurlijk belangrijker.'

Op Twitter valt de uitspraak van Demir in slechte aarde. 'Mevrouw Demir, uw collega's gaan wel met de trein, was dat niet goed genoeg voor u?', vraagt Kyra Gantois, mede-oprichter van Youth For Climate. 'Als u als klimaatminister al geen voorbeeld kan geven, dan gaan we de doelstellingen inderdaad niet halen.'

Demir laat weten dat ze wel aan CO2-compensatie zal doen voor haar vlucht.