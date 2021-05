Aan het familiegraf van de ouders van de voortvluchtige Jürgen Conings zijn afgelopen dinsdag eretekens aangetroffen. Dat schrijft Het Belang van Limburg en het nieuws wordt door een goede bron aan Belga bevestigd.

Het neerleggen van eretekens heeft voor een militair een speciale betekenis, het staat symbool voor opgeven.

De vader van de voortvluchtige militair overleed in 1997, zijn moeder in 2003.

Donderdag kreeg de antiterreurcel van het Antwerpse parket te horen dat de eretekens van Conings er werden aangetroffen. Waarschijnlijk werden ze dinsdag achtergelaten, toen Conings zijn auto achterliet en al op de vlucht was.

Het neerleggen van de eretekens is een verontrustend signaal, want het betekent volgens defensie-experten dat je Defensie de rug toekeert en niet meer gelooft in de zaken.

Zoekactie gaat vijfde dag in

Conings is nog steeds niet gevonden, ook zaterdag gaat de klopjacht dus voort. Het is nog onduidelijk waar juist en met hoeveel manschappen er gezocht wordt. Het Nationaal Park Hoge Kempen blijft voorlopig alleszins gesloten.

De voorbije nacht verliep relatief rustig. Sinds de vroege vooravond was er sporadisch wat beweging waar te nemen aan de dranghekken die de perimeter aan de Salamander afbakenen.

Ook zaterdagochtend reed al een vijftal politiecombi's richting het commandocentrum, al wijst dat mogelijk op een afwisseling van de wacht.

