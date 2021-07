PS-Kamerlid André Flahaut heeft Kamervoorzitster Eliane Tillieux in een brief gevraagd om de parlementaire begeleidingscommissie van de Vaste Comités van toezicht op de inlichtingendiensten en de politie, de Comités I en P, bijeen te roepen over de zaak rond de intussen ex-regeringscommissaris Ihsane Haouach. Dat laat hij maandag weten aan Belga.

De pas aangestelde regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen nam eind vorige week ontslag na wekenlange commotie rond haar persoon. Even later lekte uit dat er een nota van de Staatsveiligheid bestond waarin Haouach in verband wordt gebracht met de Moslimbroederschap. In die nota staat naar verluidt niet dat ze lid was van die omstreden organisatie, maar wel dat ze contacten had met leden, zonder te stellen dat ze zich daarvan bewust was.

Premier Alexander De Croo en staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz (Ecolo), die Haouach in eerste instantie had benoemd, gaven maandagmorgen tekst en uitleg in de Commissie Gezondheid van de Kamer. Maar inzage in de nota van Staatsveiligheid krijgen de Kamerleden niet: de informatie is geheim en mag enkel gedeeld worden met mensen die over een veiligheidsmachtiging beschikken, stelde De Croo.

PS-Kamerlid André Flahaut vraagt Kamervoorzitster Eliane Tillieux nu om de parlementaire begeleidingscommissie van de Comités P en I, die respectievelijk toezicht houden op de politie en de inlichtingendiensten, samen te roepen in de Kamer om de zaak te bespreken. Volgens de voormalige minister van Defensie en Kamervoorzitter moet de commissie het ook breder hebben over de functionering van de inlichtingendiensten en de informatie die ze doorspelen aan de betrokken organen.

