Premier Alexander De Croo (Open VLD) werd donderdag net voor de plenaire vergadering ingelicht over het bestaan van de nota van de Staatsveiligheid over ex-regeringscommissaris Ihsane Haouach. N-VA'er Peter De Roover vraagt zich af waarom De Croo het parlement niet inlichtte.

Ihsane Haouach had geen weet van de nota van de Staatsveiligheid toen ze vrijdag ontslag nam als regeringscommissaris. Dat bevestigden premier Alexander De Croo (Open VLD) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) maandag in de Kamer, waar ze inderhaast werden opgevorderd.Die nota is vertrouwelijk, maar verschillende bronnen bevestigen dat de Staatsveiligheid Haouach vrijpleit. Er is geen bewijs dat de ex-regeringscommissaris van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen banden heeft met het Moslimbroederschap. Er zouden wel contacten zijn geweest tussen haar en de religieuze beweging, maar het valt niet uit te sluiten dat Haouach in het duister tastte over de intenties en achtergrond van haar gesprekspartners.Bovendien kwam de nota er op initiatief van de Staatsveiligheid zelf. Het is onduidelijk welke elementen de geheime dienst precies over de streep hebben getrokken om Haouach door te lichten. Volgens eerste minister De Croo informeert de Staatsveiligheid zich wel vaker over personen die deel worden van het publieke debat.Enkele parlementsleden, ook die van de meerderheid, suggereerden om voortaan elke regeringscommissaris te laten screenen door de Staatsveiligheid, maar daar staat De Croo niet voor te springen. 'De werkwijze heeft gewerkt, de informatie is tot de regering gekomen.'Volgens Schlitz hing het ontslag van Haouach al enkele dagen in de lucht. Een zin in een interview in Le Soir over de koppeling tussen de scheiding tussen kerk en staat en de demografische veranderingen, zorgden dagenlang voor hoogspanning in de Wetstraat. Het debat in de plenaire op donderdag, waar zowel Schlitz als De Croo bezwoeren dat Haouach geen publieke verklaringen meer zou afleggen, was 'de druppel' voor de regeringscommissaris. Haouach voelde dat ze haar opdracht niet meer naar behoren kon invullen. 'De nota veranderde niets aan de situatie, mevrouw Haouach werd nooit op de hoogte gebracht', dixit Schlitz.Maar hoewel de nota geen bezwarende informatie bevat én ze niet aan de basis ligt van Haouachs ontslag, is de oppositie niet van plan om de bladzijde zomaar om te slaan. Vooral N-VA-fractieleider Peter De Roover reageerde verbeten op de uitleg van De Croo.Volgens de oppositie zitten er gaten in het verhaal van de premier, met name in de tijdlijn. Zo kwam de informatie over de nota woensdagavond aan op het kabinet van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Pas enkele minuten vóór de plenaire vergadering van donderdag lichtte Van Quickenborne de premier in. De Croo kreeg zo rond 14 uur lucht van het bestaan van de nota, maar naar eigen zeggen niet over de inhoud.Toch besliste de eerste minister niets over de nota te zeggen tijdens het vragenuurtje, waar maar liefst tien vragen geagendeerd stonden over de zaak-Haouach. 'U zal het me vergeven dat ik eerst de tijd wil nemen om informatie goed te kunnen lezen', aldus De Croo. Na de plenaire vergadering kwam er een gesprek met Jaak Raes, hoofd van de Staatsveiligheid. Om 16u15 werd Schlitz ingelicht. Volgens De Roover beging De Croo een fout. Want wat als de nota wél bezwarende informatie bevatte? 'U hebt beslist om te antwoorden in het parlement zonder de volledige kennisname van het dossier. Opnieuw negeert u de rol van het parlement.'CDH-Kamerlid Georges Dallemagne vraagt zich af waarom Schlitz als laatste op de hoogte werd gebracht van de nota: 'Is er een vertrouwenscrisis?' De Roover noemde Schlitz zelfs een 'stokebrand', iemand die de regering in gevaar brengt.Vlaams Belang en Défi stelden zich vragen bij de inhoud van de nota en de werkwijze van de Moslimbroeders.Parlementsleden van meerderheid en oppositie pleitten voor de screening van elke regeringscommissaris, maar daar zag de premier geen heil in. Ook het inkijken van de nota van de Staatsveiligheid is wegens veiligheidsregels niet mogelijk. Nu Haouach van het toneel verdwijnt, hoopt Schlitz dat het debat sereen kan worden afgesloten. Zeker is dat de zaak littekens achterlaat. Binnen de Vivaldi-meerderheid, en vooral binnen Ecolo, zal men niet snel vergeten hoe de hele polemiek is gestart: aanvallen van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez over de hoofddoek van Haouach. Een weinig zichtbare staatssecretaris als Sarah Schlitz werd zo op de voorgrond van de heisa gebombardeerd door haar eigen coalitiepartner. De MR is overigens van plan om het debat over de neutraliteit te blijven voeren. Een nieuwe clash staat in de sterren geschreven.In de wandelgangen spreken prominente leden van de meerderheid nog steeds over het 'probleem-Bouchez'. De vrees leeft dat de Waal de oppositie slapend rijk maakt door luid kritiek te leveren op het regeringsbeleid. De stille hoop is dat de federale MR-ministers hun voorzitter in toom houden. Vivaldi kijkt daarvoor in de eerste plaats naar Sophie Wilmès, die niet alleen vicepremier is, maar ook de populariteitspolls in Franstalig België aanvoert.