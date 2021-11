Acid maakte een opvallende passage in De Slimste Mens ter Wereld. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 34 minuten en 12 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Nieuws over seksueel geweld en de veel te milde straffen die daders krijgen. Dat doet mijn bloed koken. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Heel realistisch is het niet, maar toch: een telefoonverbod onder de 18 jaar. Dan zouden jongeren leren om weer echte gesprekken te voeren. Wat is uw grootste prestatie? Een paar jaar geleden kreeg mijn YouTube-kanaal enkele waarschuwingen, waardoor ik er niets meer mee kon verdienen. Ik zat in zak en as, want dat kanaal was mijn levenswerk. Toen ben ik helemaal van nul herbegonnen en nu kan ik opnieuw leven van mijn passie. Wat is uw grootste mislukking? Mijn hele familie werkt in de Blankenbergse horeca. Toen ik als tiener geld nodig had voor een camera en microfoon, besloot ik bij hen te gaan bijklussen. Maar werken bij familie is geen cadeau, zeker als je twee linkerhanden hebt. Op een bepaald moment was ik het echt beu en heb ik mensen in de steek gelaten. Daar heb ik me enorm voor geschaamd. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Vooral in het begin van mijn carrière heb ik er vaak over getwijfeld om naar Nederland te verhuizen, want daar is YouTube veel groter. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Als 11-jarige maakte ik een filmpje van vrienden op de speelplaats, dat ik op YouTube zette. Hun ouders waren zeer boos en eisten dat ik het zou verwijderen. Volwassenen vonden me toen al vreselijk. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik heb geen rijbewijs en neem dus altijd de fiets of de trein. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Onder élk artikel dat over mij verschijnt, komen honderden commentaren waarin ik word uitgescholden. Praat u weleens tegen uw huisdier? Elke dag, tegen mijn twee katten. Ik zeg bijna altijd hetzelfde: 'Lief zijn voor elkaar, kleine protjes.' Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Als 17-jarige leek het me een goed idee om van school te veranderen, naar een digitale richting. Maar na vier maanden ben ik daar weggestuurd, zonder diploma. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Nee. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? De film Point Break, waarin Keanu Reeves een FBI-agent speelt die undercover gaat bij surfers. De remake uit 2015 is wel vreselijk: die makers zouden veroordeeld moeten worden. Waarover zou u meer willen weten? Ik zou graag enkele nieuwe talen onder de knie krijgen. Dat is de grootste vorm van wijsheid die je als mens kunt hebben. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Elk jaar doe ik een livestream van 24 uur voor een goed doel - vorig jaar voor Bubble ID - waarbij mijn volgers geld kunnen doneren. Op het einde verdubbel ik het behaalde bedrag. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Ik ben al vijf jaar samen met het meisje van mijn leven, wij begrijpen elkaar zonder woorden. Maar soms hebben we ruzie over hele domme dingen, zoals een kabeltje in de Mediamarkt. Vindt u seks overschat? Nee, het is een mooie manier om jezelf te delen met iemand anders. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Tien minuten. Ook bij mijn grootouders probeer ik dagelijks langs te gaan. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik drink al zeven jaar geen frisdrank meer, alleen nog water. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Ik zou mijn vaderland willen beschermen, maar ik vrees dat er geen Captain America in mij verscholen zit. Wat hebt u geleerd in het leven? Zolang ik iets leuk vind, maakt het niet uit wat anderen daarvan zeggen.