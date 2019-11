Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vindt de federale regeringsonderhandelingen een 'prima gelegenheid' om verdere stappen te zetten tegen de problematiek van het gokken. Dat zegt hij naar aanleiding van het nieuws dat het aantal krantenwinkels waar op sportwedstrijden kan worden gegokt fors de hoogte is ingegaan.

Terwijl er voor wedkantoren een bovengrens bestaat (het zouden er maximaal zeshonderd mogen zijn), is dat niet het geval voor krantenwinkels, waar ook mensen die zijn uitgesloten van gokken, nog terechtkunnen. 'Via die dagbladwinkels komt de drempel om een gokje te plaatsen wel zeer laag te liggen', zegt het Vlaams expertisecentrum rond verslaving VAD, dat ook op gokverslaving werkt. In een reactie zegt Vlaams minister van Welzijn Beke dat de gokproblematiek niet te onderschatten valt.

'Gelegenheid maakt zoals wel vaker de dief, dus vanuit preventief oogpunt is het verhogen van drempels een goede zaak. De voorbije jaren zijn ook al verschillende stappen gezet door collega Koen Geens, die deze bezorgdheid deelt.' Bekes partijgenoot is federaal minister van Justitie, maar volgens Beke is in lopende zaken de bewegingsruimte hoe dan ook beperkt. 'Wat ons betreft zijn de regeringsonderhandelingen een prima gelegenheid om het te hebben over verdere stappen.'