Officieel zijn de rangen gesloten binnen Open VLD. Maar een klein opstootje tussen Bart Tommelein en voorzitter Gwendolyn Rutten doet de speculatiemolen op volle toeren draaien. Wie mag zich klaarmaken om de volgende liberale voorzitter te worden?

'Open VLD stapt niet in een federale regering zonder Vlaamse meerderheid.' Een forse Bart Tommelein liet er woensdagochtend geen gras over groeien. Op Radio 1 trok hij een lijn in het blauwe zand: geen N-VA in de regering, geen Open VLD.

