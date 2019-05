Federale regering zonder Vlaamse meerderheid? Rutten sluit het niet uit, Beke wel

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten sluit een federale regering zonder meerderheid aan Vlaamse kant niet uit. CD&V-kopstuk Pieter De Crem noemde dat in Knack onbespreekbaar voor zijn partij. 'Het is best dat een regering gedragenheid heeft in Vlaanderen én Franstalig België', bevestigt een CD&V-woordvoerder. Oppositiepartijen SP.A en Groen noemen een en ander 'niet wenselijk', maar pinnen zich er net als Open VLD niet op vast.

Wouter Beke naast Gwendolyn Rutten © Belga Image