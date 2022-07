Weer zonder afspraak auto laten keuren

Wie zijn auto moet laten keuren, kan voortaan in alle keuringscentra weer zonder afspraak terecht. Minstens één dag per week staan de poorten er voor iedereen open.

Sinds de coronapandemie was het bij heel wat keuringscentra verplicht om een afspraak te maken. Sectororganisatie GOCA Vlaanderen en haar leden spraken af om vanaf augustus weer over te stappen op een gemengd systeem, waarbij ze ook minstens één dag per week zonder afspraak werken.

Wanneer precies een afspraak niet nodig is, hangt af van de keuringscentra. Volgens GOCA zullen ze dat “helder en transparant” communiceren. De sectororganisatie ziet er naar eigen zeggen ook op toe dat de centra zich aan de afspraken houden.