Waarom zijn helden gevaarlijk?

Hou jij ook van heldhaftige romas als 'De leeuw van Vlaanderen', 'The lord of the rings' of zelfs 'Alice in Wonderland'? Volgens literatuurwetenschapper Kevin Absillis kunnen deze boeken ook gevaarlijk zijn. Hugo Claus wist dat bijvoorbeeld. Als kind had hij er zich zelf door laten vangen. Zijn roman, 'De verwondering', vormt dan ook de leidraad doorheen dit college. Net het boek 'De held met de duizend gezichten' van Joseph Cambell die eigenlijk zegt dat alle verhalen hetzelfde zijn. Luister naar Kevin Absillis van de Universiteit Antwerpen en Assepoester zal lang niet meer zo onschuldig zijn als jij denkt.