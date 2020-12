De partij van Georges-Louis Bouchez staat volledig geïsoleerd met haar vraag om versoepelingen. De tandem De Croo-Vandenbroucke, de N-VA en de coronacijfers zetten de MR met de rug tegen de muur.

'214 nieuwe ziekenhuisopnames. Op een zaterdag, hè!' Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) voelde zich genoodzaakt om de recentste coronacijfers erbij te halen. De reden: een nieuwe golf van versoepelingswensen vanwege de MR. De Franstalige liberalen blijven aandringen bij de federale regering - waar de MR nota bene deel van uitmaakt - om ruimte te laten voor lossere maatregelen.Voorzitter Georges-Louis Bouchez roert al geruime tijd de trom. Zaterdag wierp Pierre-Yves Jeholet (MR) zijn gewicht in de schaal als minister-president van de Franse gemeenschapsregering. Als lid van het Overlegcomité vroeg hij om op 18 december de eindejaarsmaatregelen te evalueren. Zo'n oefening was eigenlijk pas voorzien in januari.Premier Alexander De Croo (Open VLD) en Frank Vandenbroucke reageerden zondag bijna woordelijk op dezelfde manier. Op 18 december was hoe er dan ook een Overlegcomité gepland over zaken zoals de vaccinatiecampagne, klinkt het. Beiden zeggen gerust naar de cijfers te willen kijken. En laat het net die cijfers zijn die de tandem De Croo-Vandenbroucke zorgen baren. Het dagelijkse aantal besmettingen en ziekenhuisopnames ligt nog steeds te hoog. De wekelijkse gemiddelden dalen nog wel, maar het zijn de jongste dagcijfers die echt aanleiding geven tot kopzorgen. De cijfers lijken een plateau te bereiken, ondanks de strenge maatregelen. Vandaar dat Vandenbroucke zich zo bezorgd toont over de 214 hospitalisaties op een zaterdag. 'Ik vrees dat we op het Overlegcomité zullen praten over een stagnatie in plaats van een daling', aldus de SP.A'er op de Franstalige zender RTL-TVi.De MR zit niet enkel in met de feestdagen. De partij vraagt ook aandacht voor de heropening van de contactberoepen, zoals kappers. Ex-minister en MR-Kamerlid Denis Ducarme trok op de Franstalige commerciële omroep de parallel met de exitstrategie van het voorjaar. Toen heropenden de deuren van de contactberoepen een week na de niet-essentiële winkels. Waarom zou dat nu ook niet kunnen?Het argument werd al snel van tafel geveegd door infectiologe Erika Vlieghe (UZA), die mee aan tafel zat. De epidemiologische cijfers waren van een heel andere aard in mei. In de week van 18 mei werden in totaal 317 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Ter vergelijking: afgelopen vrijdag en zaterdag waren alleen al goed voor 432 opnames. 'Het spijt me, maar het was een andere situatie', aldus Vlieghe, die deel uitmaakt van het team van coronacommissaris Pedro Facon. De cijfers staven de strikte leer van de regering-De Croo. Dat geeft ook de N-VA toe. Zowel Vlaams minister-president Jan Jambon als voorzitter Bart De Wever wuift de kerstwensen van Bouchez en co. weg. Ook zij verwijzen naar de alarmerende cijfers. 'Het lijkt me een no-brainer dat je niet voor versoepelingen pleit met Kerstmis', zei De Wever vrijdag al op de openbare omroep. Voorlopig hangt de federale regering het beeld op dat de communicatie van de MR de interne samenhang niet beïnvloedt. 'De ministers zijn unisono', suste De Croo op VTM Nieuws. Politici van buiten de regering zijn minder diplomatisch. Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) liet nog het felst van zich horen. De oproep van de MR maakt hem naar eigen zeggen kwaad. 'Ik vraag ernst, voorzichtigheid én moed om vol te houden. Nu écht geen populisme.'In de wandelgangen van de regering zit men uiteraard verveeld met Bouchez. 'Zullen we na elk interview van de MR moeten reageren?', luidt het. De lijn is evenwel zonneklaar: het Overlegcomité heeft de afspraak gemaakt om pas te spreken over versoepelingen zodra enkele drempels worden gehaald. Het aantal dagelijkse besmettingen moet enkele weken onder de 800 blijven, de dagelijkse ziekenhuisopnames onder de 75 én beide factoren moeten in dalende lijn zitten. Die fase wordt ten vroegste in de tweede helft van januari verwacht. Bij de MR laten ze hun slaap er niet voor. Daar maken ze zich sterk dat ze krijgen wat ze wilden: een Overlegcomité waarop de cijfers worden geëvalueerd. 'Bovendien zit de PS op dezelfde lijn als wij', zo klinkt het. 'Waarom zouden we teleurgesteld zijn?'