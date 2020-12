Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ziet geen ruimte voor versoepelingen van de coronamaatregelen. Hij reageert daarmee op de oproep van de minister-president van de Franse gemeenschap, Pierre-Yves Jeholet (MR), die gisteren pleitte voor een nieuw Overlegcomité op 18 december, met een herevaluatie van de sociale bubbel en de sluiting van de kapsalons.

'Ik denk niet dat het zo verstandig is om de mensen valse hoop te geven dat we met Kerstmis wat kunnen doen', zei Jambon zondag in De Ochtend op Radio 1. 'Er kan natuurlijk een vliegwiel op komen de volgende weken, je weet maar nooit. Maar met de cijfers die we vandaag kennen, hoe die dalen, en als ik goed luister naar de virologen, dan wordt er toch geen enkel gaatje opengelaten voor verdere versoepelingen.'

Kleine maar ambetante inspanning

'Kerstmis vieren in heel beperkte kring, ik begrijp dat dat niet is wat je wil. Maar een derde golf in januari wil ook niemand. We zullen samen die kleine maar ambetante inspanning moeten leveren, en ervoor zorgen dat we ervan af zijn. We gaan begin volgend jaar waarschijnlijk kunnen vaccineren, dan is er licht aan het einde van de tunnel', aldus de Vlaamse minister-president.

Of hij dus de oproep van Jeholet niet steunt, om bijvoorbeeld de sluiting van kapsalons te herevalueren? 'Ik zou wel willen dat we dat konden doen, iedereen wil het. Maar het kan ook tot praktische problemen leiden', antwoordde Jambon, die eraan toevoegde dat hij ook dringend aan een kapbeurt toe is. 'Dat zijn vervelende dingen. Maar een derde golf moet te allen prijze vermeden worden.'

Professor huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB) verklaarde op Twitter en op Radio1 dat aan het huidige tempo het aantal besmettingen pas eind januari zou terugvallen tot achthonderd. Minder dan achthonderd besmettingen per dag, en dat gedurende drie weken, is een voorwaarde voor nieuwe versoepelingen.

Als de cijfers elke week met 13% blijven dalen, dan halen we de 800 pas binnen 7 weken. https://t.co/FK3eSJjzWQ pic.twitter.com/8iwNJRc9O8 — dirk_devroey (@dokter_devroey) December 6, 2020

