De vraag van de minister-president van de Franse Gemeenschap, Pierre-Yves Jeholet (MR), om het Overlegcomité, vervroegd, op 18 december samen te roepen, valt niet overal in goede aarde. 'Dit maakt me kwaad', tweette Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).

De minister-president van de Franse Gemeenschap, Pierre-Yves Jeholet (MR), verklaarde zaterdag dat hij de premier gevraagd heeft om op 18 december het Overlegcomité samen te roepen. Hij wil dat de maatregelen rond de sociale bubbel en de sluiting van de kapsalons opnieuw worden geëvalueerd.

'Het gaat er niet om alles weer op tafel te leggen, maar om deze twee thema's aan te pakken, want we horen ook het leed van de burgers', zei hij. Hij rechtvaardigt zijn vraag door te wijzen op de evolutie van de epidemie. De laatste maatregelen, die op 1 december in het Staatsblad werden gepubliceerd, zijn van kracht tot 15 januari. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) sloot vorige zondag een lastminuteversoepeling voor de feestdagen uit. In principe kan het Overlegcomité tot volgend jaar wachten alvorens weer samen te komen.

Zaterdag gingen de kappers de straat op om de heropening van hun salons te eisen.

'Beter een paar weken wachten'

Op Twitter hekelde microbioloog Emmanuel André het idee van minister-president Jeholet. 'Laten we leren van fouten. Het is beter een paar weken te wachten en het risico zo veel mogelijk te verkleinen dan ons nutteloos in een derde golf en nieuwe lockdown te haasten. Door zo opnieuw te doen, brengt de MR niet alleen de gezondheid van onze bevolking in gevaar, maar ook onze economie, die stabiliteit en vooruitzichten nodig heeft. En tot slot speelt het tegen elke loyaliteit aan onze regeringen die door deze crisis moeten.'

Even later ging hij op dat laatste nader in: 'Wat er gebeurt, toont hoe zeer de multitude aan regeringen en meerderheden in dit land een coherente aanpak en discours bemoeilijkt (of zelfs onmogelijk maakt). Dat is niet normaal nen evenmin toelaatbaar. Het is niet efficiënt'.

Ce qui se passe aujourd’hui démontre à quel point la multitude de gouvernements et de majorités de ce pays empêche (voir détruit) une approche et un discours cohérent. Ce n’est ni normal ni admissible. Ce n’est pas efficace. — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) December 5, 2020

De kritiek van André als zou de minister-president in naam van zijn partij spreken, deed dan weer MR-voorzitter Jean-Louis Bouchez reageren: 'Dit is een verzoek van een minister-president namens zijn regering, bestaande uit MR maar ook PS en Ecolo. Gelieve het daarom niet samen te vatten tot een partijdige vraag die niet binnen uw expertisegebied valt'. Een bewering die Ecolo zaterdag in twijfel trok. De partij nam afstand van de vraag van Jeholet. 'Ecolo houdt vast aan de beslissingen en kalender van het Overlegcomité. Geen kakofonie noch politieke spelletjes. Burgers en medisch personeel verdienen beter', tweetten de Franstalige groenen.

Dit maakt me kwaad. De Waalse minister-president wil versoepelingen. Dan gaan we regelrecht naar een derde golf. Ik vraag ernst, voorzichtigheid én moed om vol te houden. Is zwaar en weegt énorm, maar moeten doorzetten, samen. Nu écht geen populisme. https://t.co/wi2EPhEEgJ — mathias de clercq (@MathiasDeClercq) December 5, 2020

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) reageerde op zijn beurt 'kwaad' op het voorstel van minister-president Jeholet (MR) en spreekt van populisme. Bij een eventuele versoepeling 'gaan we regelrecht naar een derde golf', schreef De Clercq zaterdagavond op Twitter. 'Ik vraag ernst, voorzichtigheid en moed om vol te houden. Dit is zwaar en het weegt enorm maar we moeten doorzetten, samen.'

