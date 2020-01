PS-voorzitter Paul Magnette en zijn SP.A-collega Conner Rousseau maken een speerpunt van hogere minimumpensioenen. Rond de btw-verlaging voor elektriciteit naar zes procent is het muisstil geworden.

'Wie op SP.A stemt, mag zeker zijn dat de btw-verlaging op den elentriek er komt. En anders doen we gewoon niet mee.' Als SP.A-voorzitter is het de gewoonte om op de traditionele 1 mei-viering van jetje te geven. Maar op 1 mei 2019 pakte toenmalig SP.A-voorzitter John Crombez uit met een zwaarwichtige boodschap. Als het van hem zou afhangen, stapt de SP.A niet in een regering zonder dat de btw op elektriciteit wordt verlaagd. 'Met ons is het duidelijk: de btw moet terug naar zes procent.'

...

'Wie op SP.A stemt, mag zeker zijn dat de btw-verlaging op den elentriek er komt. En anders doen we gewoon niet mee.' Als SP.A-voorzitter is het de gewoonte om op de traditionele 1 mei-viering van jetje te geven. Maar op 1 mei 2019 pakte toenmalig SP.A-voorzitter John Crombez uit met een zwaarwichtige boodschap. Als het van hem zou afhangen, stapt de SP.A niet in een regering zonder dat de btw op elektriciteit wordt verlaagd. 'Met ons is het duidelijk: de btw moet terug naar zes procent.' Ook een kleine week later, op 13 mei, noemde huidig SP.A-Kamerlid Joris Vandenbroucke de verlaging 'een breekpunt'. Zusterpartij PS zette het voorstel eveneens prominent in haar verkiezingsprogramma. De btw-eis vormde een soort tandem met de eis voor een minimumpensioen van 1.500 euro. De twee voorstellen werden steevast in één adem genoemd. Maar gaandeweg heeft die eerste eis klaarblijkelijk belang ingeboet aan de tweede. Zo maakte de verlaging van de btw zelfs geen deel uit van de informateursnota van Paul Magnette (PS). Bij de Franstalige socialisten gold dat als een zware toegeving. Toch kon die knieval N-VA-voorzitter Bart De Wever er niet voor behoeden dat het 'rood en groen voor zijn ogen' werd toen hij de nota-Magnette las. Opvallend: de eis was ook volledig afwezig tijdens de nieuwjaarstoespraak van Paul Magnette op donderdagavond. De PS-voorzitter somde verschillende prioriteiten op: hogere minimumpensioenen, uitkeringen boven de armoedegrens, de herfinanciering van de sociale zekerheid en meer geld voor de NMBS.Op zich is het niet verwonderlijk dat de btw-verlaging op de achtergrond lijkt te verdwijnen. In vergelijking met de verhoging van de laagste pensioenen bestaat daar amper eensgezindheid over tussen de onderhandelende partijen. Zo vormt de vraag naar hogere minimumpensioenen een van de weinige raakvlakken tussen de N-VA en de PS. De zogenaamde 'opening' van De Wever was zelfs een aanleiding om de informateursopdracht van Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) te verlengen. Dat ligt anders bij de btw. Daarover bestaat zelfs geen entente met de groenen. Bij de ecologisten hoor je vaak dat de maatregel niet duurzaam is. Ook grootgebruikers en 'mensen met zwembaden' zouden immers genieten van goedkopere stroom. Maar zelfs binnen de eigen rangen is er onenigheid. Zo heeft SP.A-coryfee Frank Vandenbroucke zich al geout als criticus. 'Het is een heel slecht idee', klonk het deze zomer in Knack. 'Op de gemiddelde koopkracht van wie een geïndexeerd inkomen heeft, heeft die verlaging geen enkel effect. Wie doet daar dan wel zijn voordeel mee? Vooral de werkgevers.'Hebben de socialisten hun breekpunt laten varen? Gevraagd naar een reactie zegt huidig voorzitter Conner Rousseau dat 'je niet alles in een speech kan zetten'. Joris Vandenbroucke noemt het 'goed dat er prioriteiten naar voren worden geschoven'. Maar of dat betekent dat de btw-verlaging van tafel is? 'Het is niet dat voorstellen niet vernoemd worden, dat ze niet belangrijk zijn.'