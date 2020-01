De Vlaamse socialisten zijn ervoor beducht om (opnieuw) een speelbal te worden van de N-VA. Zowel Conner Rousseau als Bruno Tobback blijft kritisch.

'Dat ziede van hier.' Vlaams Parlementslid Bruno Tobback (SP.A) windt er geen doekjes om. De speculatie over een mogelijke coalitiewissel op Vlaams niveau - waarin Open VLD zou geruild worden voor SP.A - doet de gewezen SP.A-voorzitter af als 'onzin'.

Dat gerucht stak nochtans de kop op de laatste dagen. Vooral uit N-VA-hoek weerklonk off the record dat de federale impasse haar weerslag zou kunnen krijgen in de Vlaamse regering. Plots komen de Vlaams-nationalisten met een federale coalitie tussen N-VA, CD&V, SP.A, PS en MR op de proppen. Het gespin is vooral bedoeld voor Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten, die op ramkoers ligt met haar N-VA-collega Bart De Wever. Haar partij zou zo uit de boot vallen.

Enkel oud-Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) bepleit de coalitie on the record. Op de Vlaams-nationalistische website Doorbraak luidt het zo: 'Er is maar één mogelijkheid: een regering met aan Vlaamse kant N-VA, CD&V en SP.A. En aan Franstalige kant de PS en de MR. Ze hebben een meerderheid van 80 zetels in de Kamer. En in beide taalgroepen ook een meerderheid. En - ook niet onbelangrijk - de vijf partijen zijn nodig; niemand is "overbodig".'

Bracke vervolgt: 'Wedden dat er dan in de Vlaamse regering een probleem ontstaat? En weet u hoe ze dat dan gaan oplossen? Ik weet niets. Maar ik heb een vermoeden.'

Gewezen Kamervoorzitter Siegfried Bracke © Belga

De hypothese doet voor alle duidelijkheid ook de ronde binnen de CD&V. 'Ik sluit het niet uit', zegt een Vlaams Parlementslid. 'Maar ik zou het wel betreuren dat we voor het eerst een coalitiewissel zouden zien op Vlaams niveau.'

Maar dat is dus buiten Bruno Tobback gerekend. 'De situatie is niet veranderd. Een coalitie met N-VA, CD&V en SP.A zou maar één zetel op overschot hebben. In de zomer was het misschien een optie, maar nu we weten wat Jan Jambon (N-VA) echt wil en gegeven zijn meerjarenbegroting is de goesting allesbehalve groter geworden.'

Ik laat mij niet gebruiken. Conner Rousseau (SP.A) op

'Vande Lanotte al vijf maanden niet gezien'

De huidige toestand doet denken aan de weken voordat de Vlaamse regering vorm kreeg. Toen kwam SP.A uitdrukkelijk in beeld als mogelijke coalitiepartner, zowel in een Bourgondische formule van N-VA, Open VLD en SP.A, als in een constellatie van N-VA, CD&V en SP.A. Uiteindelijk deed de Zweedse ploeg van N-VA, CD&V en Open VLD gewoon voort.

Volgens Tobback werd zijn partij toen vooral gebruikt in een machtsspel van de N-VA. De Vlaams-nationalisten waren incontournable, CD&V en Open VLD waren dat niet. Door te schermen met de SP.A, zou de N-VA meer toegevingen hebben kunnen losweken bij de CD&V en de Open VLD.

De geschiedenis dreigt zich nu op federaal niveau te herhalen. 'Al liggen de zaken nu anders', verduidelijkt Tobback. 'Mijn aanvoelen is dat de N-VA al lang duidelijk heeft gemaakt dat ze niet in een regering wil stappen. Ze proberen nu zoveel mogelijk zand in de motor te gooien zodat het voor de anderen moeilijker wordt.'

Conner Rousseau (SP.A) © Frederic Sierakowski

Ook SP.A-voorzitter Conner Rousseau is ervoor beducht om een speelbal te worden. 'Ik ga mij niet laten gebruiken', klonk het woensdag bij Villa Politica. Rousseau blijft zijn voorkeur uitspreken voor centrumlinks beleid met 'socialisten, liberalen, groenen en CD&V'. 'Al ligt er op dit moment niets op tafel.'

Wel vindt de SP.A dat er met de N-VA minstens gesproken moet worden. Rousseau wil de toenadering vanwege Bart De Wever nader onderzoeken. De Wever had het zaterdag op de N-VA-nieuwjaarsreceptie over de verhoging van de laatste pensioenen (en niet over het confederalisme). Dat werd algemeen beschouwd als een opening naar de socialisten. Gewezen informateur Johan Vande Lanotte (SP.A) lobbyde met verschillende media-optredens voor nieuwe gesprekken tussen rood en geel.

'Maar ik heb Vande Lanotte al vijf maanden niet gezien', aldus Tobback. 'Hij zit niet in het partijbureau, noch in het parlement. Hij praat niet in mijn naam.'

