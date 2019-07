Hoe uitzichtloos de vorming van een federale regering ook oogt, het confederalisme van de N-VA zal ons niet uit die put helpen. Hoogleraar en oud-politicus Frank Vandenbroucke waarschuwt voor de brexitose. 'Net als de brexiteers ontkent de N-VA de realiteit en overschat ze de eigen onderhandelingsmacht.'

Op het einde van het gesprek vragen we Frank Vandebroucke voorzichtig of hij op 26 mei misschien op Groen heeft gestemd. 'De klimaatscholieren zijn zonder enige twijfel het beste wat ons de voorbije tien jaar is overkomen', had hij ons tijdens die smoorhete dag in Tervuren verteld, en de campagne van de SP.A had hij op professorale toon - altijd op de bal, nooit op de man - met de grond gelijk gemaakt. Maar nee, Vandenbroucke heeft op verkiezingsdag zoals altijd voor de SP.A gekozen, en was bedroefd dat zijn vrienden bij die partij opnieuw geen beter resultaat wisten te behalen.

...