De Amerikaanse overheid heeft het licht op groen gezet voor de mogelijke verkoop van 29 lichte torpedo's aan het Belgische leger. Met de verkoop is een geschat bedrag van 33,3 miljoen dollar gemoeid, blijkt uit informatie van het DSCA, het agentschap van het Pentagon dat bevoegd is voor de export van miliair materieel.

Het Belgisch leger wil zowel de toekomstige NH90-helikopters als de nieuwe fregatten (van waarop die helikopters kunnen opstijgen) kunnen uitrusten met torpedo's, die ingezet kunnen worden tegen onderzeeboten. Dat is zo voorzien in de 'strategische visie' voor defensie, die de regering-Michel in 2016 heeft goedgekeurd.

De NH90-helikopters zouden vanaf volgend jaar de Alouettes moeten vervangen. De nieuwe fregatten worden over een aantal jaren verwacht. Ons land kocht samen met Nederland zestien nieuwe marineschepen, twee fregatten en zes mijnenjagers voor elk land. De nieuwe torpedo's zouden er in 2023 moeten zijn. Als de bestelling bevestigd wordt, zou de firma Raytheon Integrated Defense Systems uit Portsmouth in de staat Rhode Island de belangrijkste leverancier worden.

