Vooruit-voorzitter Rousseau pleit voor betere begeleiding en minder lesuren voor beginnende leerkrachten

Vooruit wil startende leerkrachten beter laten begeleiden en minder uren voor de klas laten staan om het lerarentekort in Vlaanderen op te lossen. Dat heeft voorzitter Conner Rousseau zondag gezegd in De Zevende Dag op één. ‘Ons onderwijs moet beter’, aldus Rousseau.

‘Onderwijs kan en moet beter dan onder minister Ben Weyts’, zei Rousseau in De Zevende Dag. ‘We zijn een kenniseconomie. Het niveau van ons onderwijs gaat achteruit door het lerarentekort en de achteruitgang van het niveau van het Nederlands. Met Vooruit willen wij op beide fronten enorm inzetten.’

Vooruit organiseerde zaterdag in Sint-Niklaas haar ‘Grote Onderwijsdag’. Een van de standpunten die de partij daar verdedigde om het lerarentekort weg te werken, is minder lesuren voor beginnende leerkrachten. Rousseau herhaalde een en ander zondag op één.

Om meer leraren naar het onderwijs te lokken, pleit hij voor zoiets als een cultuuromslag: minder planlast, minder administratieve regels en meer vertrouwen in de leerkrachten zelf. ‘We zien dat veertig procent van de jonge leerkrachten stopt in de eerste vijf jaar’, zei Rousseau. ‘Dat is heel slecht’, benadrukte hij.

Om dat op te lossen, wil Rousseau vooral ook dat die jonge leerkrachten beter begeleid en gecoacht worden door oudere collega’s met meer ervaring.

‘Dan staan de leraren minder uren voor de klas, maar je trekt op korte termijn wel meer mensen aan. Je werkt dus het tekort weg, en je vermindert tegelijkertijd ook de werkdruk.’