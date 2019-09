Op het moment dat de Vlaamse onderhandelaars een regeerakkoord uit de grond stampen, pleit Koen Algoed, topman van het Vlaams Departement Financiën en Begroting en gewezen kabinetschef van Philippe Muyters (N-VA) voor de controversiële kilometerheffing.

Moet de volgende Vlaamse regering de begrotingsteugels laten vieren of niet? En zo ja: hoelang? Die vraag ligt op dit moment op tafel bij de onderhandelingen tussen N-VA, CD&V en Open VLD. Wat meer dan waarschijnlijk niet op tafel ligt, is de kilometerheffing. Na een opzienbarende hetze in de Wetstraat werd die maatregel door mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) kort voor de verkiezingen op de lange baan geschoven. 'Geen draagvlak', zo luidde het bij Weyts, die zich de voorbije jaren voorstander toonde van het principe.

...