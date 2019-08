Academici leggen 'superslim rekeningrijden' op tafel: 'De files zouden volledig kunnen verdwijnen'

Over het rekeningrijden staat geen woord in de Vlaamse startnota en dreigt dus niet op de onderhandelingstafel te belanden. Een nieuwe publicatie van de KU Leuven wil daar verandering in brengen. De onderzoekers pleiten voor 'superslim rekeningrijden'. 'Varieer de tolheffing binnen de spitsperiode zelf.'

Rekeningrijden in Stockholm, Zweden. © Getty Images

'Misschien kan de toekomstige Zweedse coalitie haar naam eer aandoen en inspiratie opdoen in Zweden?' Zo vatten onderzoekers Bruno De Borger (UAntwerpen) en Stef Proost (KU Leuven) hun voorstel voor 'superslimrekening rijden' aan in een nieuwe publicatie van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven.

