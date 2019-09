De Vlaamse formatie lijkt klaar om te landen. De toponderhandelaars moeten nog enkele gevoelige haakjes wegwerken vooraleer de regering-Jambon uit de startblokken kan schieten. Iedereen mikt op een breuk met een verleden. 'De sterke figuren moeten in de regering.'

De toponderhandelaars van N-VA, CD&V en Open VLD lopen zich warm voor de laatste sprint. De bedoeling is dat formateur Jan Jambon (N-VA) ten laatste vrijdag zijn regeerakkoord kan afsluiten. Zo rest er voldoende tijd voor elke partij om de akkoorden voor te leggen aan de achterban. 'We zijn in ieder geval voorbereid om snel ons toetredingscongres te organiseren', zegt een bron.

