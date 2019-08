De Brusselse mobiliteitsminister Elke Van den Brandt wil Vlaanderen de pas afsnijden en een Brusselse 'stadstol' invoeren, ook voor Vlaamse pendelaars. Helemaal niet zo'n gek idee, vindt econoom Bruno De Borger (UA). 'Alleen moet Brussel niet profiteren van de pendelaars.'

'Voorbarig.' Zo floot Brussels Open VLD-minister Sven Gatz woensdagochtend zijn collega-minister Elke Van den Brandt (Groen) terug. Die had eerder groot uitgepakt in zakenkranten De Tijd en L'Echo met haar voorstel om een variant van de kilometerheffing in Brussel in te voeren. Ook voor Vlaamse automobilisten.

