Vlaamse regering ruilt Martelaarsplein voor Errerahuis aan Warandepark

De ministerraden van de Vlaamse regering onder leiding van minister-president Jan Jambon zullen voortaan plaatsvinden in het Errerahuis of Hotel Errera en niet langer op het Martelaarsplein. Dat heeft het kabinet-Jambon beslist na een geslaagde test in het Errerahuis net voor de kerstvakantie. Enkel in uitzonderlijke gevallen zullen de negen ministers van de Vlaamse regering nog vergaderen op het vertrouwde Martelaarsplein.

Errerahuis © Isopix

Traditiegetrouw komen de ministers van de Vlaamse regering vrijdag samen op het Martelaarsplein 19, het kabinetsgebouw van de Vlaamse minister-president. Maar minister-president Jan Jambon wil zijn ministerraden voortaan liever houden in het Errerahuis, het 18de eeuwse pand in de Koningsstraat, met uitzicht op het Warandepark en het koninklijk paleis. Het Errerahuis geldt als ambtswoning van de Vlaamse regering. Het gerenoveerde neoclassicitische pand werd in het verleden vooral gebruikt voor protocollaire gelegenheden, maar minister-president Jambon wil het gebouw graag opwaarderen. Zo gebruikte hij het pand onder meer al om het regeerakkoord voor te stellen en voor de ontmoetingen met ambtsgenoten zoals Elio Di Rupo en Rudi Vervoort. Na een geslaagde test voor de kerstvakantie heeft het kabinet-Jambon nu beslist de ministerraden standaard in het Errerahuis te laten plaatsvinden. Uitzonderingen zijn wel nog altijd mogelijk, bijvoorbeeld als er andere activiteiten gepland zijn in Errera of als het praktisch beter uitkomt, zo is te horen op het kabinet-Jambon.