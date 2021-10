De Vlaamse regering zet 5 miljoen euro aan de kant voor steun aan innovatieprojecten van mediabedrijven. Daarmee moeten die zich kunnen wapenen tegen de toekomst, onder meer door in te spelen op het veranderende mediagebruik en de stroom aan desinformatie.

De projectoproep wordt woensdag gelanceerd door ministers van Innovatie Hilde Crevits en van Media Benjamin Dalle. De bedoeling is dat Vlaamse mediabedrijven - "groot en klein" - voorstellen indienen voor hoe ze zich via onderzoek en innovatie kunnen bestand maken tegen de evoluties in de sector. "Een verandering in het medialandschap was al aan de gang op vlak van digitalisering en noden van het publiek, maar sinds de coronacrisis zijn nog meer mensen anders nieuws en media gaan volgen", zeggen Crevits en Dalle. "Denk aan streaming en online nieuws, met toegenomen aandacht voor grote internationale spelers. Maar ook de stroom aan fake news lijkt voorlopig niet te stoppen."

De regering wil dat Vlaamse mediacontent beter vindbaar en zichtbaar wordt, bijvoorbeeld door optimalisatie van datacaptatie en een beter gebruik van algoritmes. Ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën en digitale tools om de efficiëntie of kwaliteit van mediaproductie, opslag, distributie of waardecreatie te verhogen komen in aanmerking. Denk aan het gebruik van Virtual Reality of gametechnologieën om digitale ervaringen te verbeteren, en van AI en text-to-speech. Mediaplatformen "van de toekomst" die nieuwe vormen van journalistiek, storytelling of connectiviteit met het publiek stimuleren, vallen eveneens binnen de scope van de oproep, net zoals innovatieve 5G-toepassingen voor de mediasector.

Projecten die goedgekeurd worden zullen steun krijgen van kennisinstellingen als imec, die voor begeleiding zullen zorgen. imec werkt nu al mee aan een tool voor nieuwsredacties om polarisaties op hun sociale media snel te detecteren.

