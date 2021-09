De Vlaamse ministers willen snel een aanpassing van de huidige strenge quarantaineregels op school. Volgende week woensdag is een nieuw onderwijsoverleg gepland.

'Kinderen en hun ouders mogen niet het slachtoffer zijn van de test- en quarantaineregels', zegt minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) dinsdag. Zodra er in een klas binnen de twee weken twee kinderen besmet raken en er een link wordt vermoed, moet de hele klas in quarantaine. Ook als een leerkracht positief test, moet de hele klas in afzondering. Die strenge regels zorgen ervoor dat er na twee weken school al veel klassen in quarantaine zitten. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) heeft gezondheidsinstituut Sciensano gevraagd om de regels te herbekijken. 'Te veel kinderen moeten school missen omwille van een mogelijk overdreven voorzichtigheidsreflex', aldus Weyts. Dalle treedt hem bij. Op woensdag 22 september volgt het eerste grote onderwijsoverleg van dit schooljaar. Morgen worden de eerste besmettingscijfers voor het onderwijs van dit schooljaar gepubliceerd. Die zullen opnieuw elke twee weken publiek worden gemaakt.