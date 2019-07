Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) heeft afgelopen weekend een inhoudelijke nota voorgelegd aan de onderhandelaars van CD&V, Open VLD en SP.A - dus (nog) niet aan Vlaams Belang en Groen. De reacties op de tekst worden maandag besproken op het partijbestuur van N-VA. Daar moet ook beslist worden over de volgende stappen.

Dat melden verscheidene media.

Volgens de krant De Standaard is in de nota wel rekening gehouden met de input van Vlaams Belang tijdens de gesprekken met De Wever en is er ook nog niet beslist om zonder Vlaams Belang verder te gaan. Groen laat enkel weten dat 'het beschikbaar blijft voor gesprekken'.

Onder druk

N-VA staat onder druk om vaart te maken met de Vlaamse formatie, vooral Open VLD en CD&V drongen daar vorige week op aan. De huidige coalitiepartners van N-VA willen niet samenwerken met Vlaams Belang.

Maar ook Vlaams Belang voerde de druk op De Wever op. In een opiniestuk op Knack.be riep onderhandelaar Chris Janssens de N-VA-voorzitter op om 'schouder aan schouder, de Forza Flandria-gedachte, een ultimatum te stellen aan Open VLD en CD&V'.

Opmerkelijk is dat SP.A de nota dus wel kreeg, hoewel de socialisten vorige week lieten verstaan dat ze liever in de oppositie gaan. Volgens De Standaard heeft De Wever in de tekst 'aantrekkelijke elementen' voor SP.A gestoken, zoals de belofte een einde te maken aan de wachtlijsten in de zorg en een bevriezing van de rusthuisprijzen. Een zogenaamde Bourgondische coalitie - N-VA, Open VLD en SP.A - is niet uitgesloten, het is ook de coalitie van De Wever in Antwerpen.

Een Vlaamse regering tegen de feestdag van 11 juli wordt hoe dan ook moeilijk, ook al omdat De Wever in zijn functie van Antwerps burgemeester van 6 tot 14 juli een werkbezoek brengt aan het Zuid-Amerikaanse Colombia, waar hij zal deelnemen aan de World Cities Summit.

Federale impasse

Als duidelijk wordt met wie N-VA op Vlaams niveau in zee gaat, kan dat de federale impasse helpen doorbreken. De federale informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) brengen maandagvoormiddag voor de derde keer verslag uit bij de koning, die al dan niet zal beslissen om hun opdracht te verlengen. Voorlopig zit de situatie muurvast, omdat de grootste partijen aan elke kant van de taalgrens, N-VA en PS, voorlopig niet rond de tafel gaan zitten.

De opdracht van het informateursduo is al tweemaal verlengd. Deze week klonk het bij een goede bron dat ze maandag van hun opdracht zouden worden verlost, maar dat werd al snel genuanceerd. Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) opperde afgelopen weekend dat hij het te vroeg zou vinden om de handdoek in de ring te gooien.

Het is dus goed mogelijk dat de informatieopdracht verlengd wordt, niet in het minste omdat het voorlopig niet veel zin lijkt te hebben om iemand anders het veld in te sturen.

Professor Herman Matthijs (UGent, VUB) riep afgelopen weekend in een opinie op Knack.be de koning op om een andere aanpak te kiezen: een informatieopdracht voor de twee belangrijkste regionale parlementsvoorzitters: Kris Van Dijck (N-VA) en Christophe Collignon (PS). 'Dat heeft onder andere het voordeel dat het duo behoort tot de twee partijen die samen aan tafel moeten worden gebracht.'

De beslissing ligt bij koning Filip, die Reynders en Vande Lanotte om 10.30 uur op het paleis ontvangt.