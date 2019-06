analyse

Vlaams Belang voert druk op Bart De Wever op

'Laten we een ultimatum stellen aan CD&V en Open VLD.' Dat is de boodschap van Vlaams Belang-onderhandelaar Chris Janssens aan N-VA in een opiniestuk op Knack.be. Het opzet is duidelijk: de gezamenlijke nota van N-VA en Vlaams Belang mag niet het einde van hun samenwerking betekenen, maar net het startschot.

Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Jan Jambon (N-VA) op 27 juni 2019. © Frederic Sierakowski

'Ik roep Bart De Wever op om het been stijf te houden. Niet alleen uit respect voor de kiezers van het Vlaams Belang, maar ook uit respect voor zijn eigen kiezers.'

