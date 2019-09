De inhoud van het Vlaamse regeerakkoord tussen N-VA, CD&V en Open VLD wordt vanmiddag officieel voorgesteld. De voorbije dagen lekte hier en daar al wel een en ander uit. Een overzicht.

Begrotingsevenwicht in 2021

De begroting was de moeilijkste en dus een van de laatste knopen die werd doorgehakt afgelopen nacht. De eerste Zweedse uitgave van de Vlaamse regering is geëindigd met een budgettair tekort van ruim 700 miljoen euro.

De onderhandelaars zijn overeengekomen om het begrotingsevenwicht voorlopig los te laten. Er was sprake van een piste om pas tegen het einde van de legislatuur, in 2024, een budgettair evenwicht te hebben. Die piste was voor sommige partijen onaanvaardbaar. Finaal is nu beslist om sneller uit de rode cijfers te geraken en al in 2021 een evenwicht te halen.

Of er daarbij naast de Oosterweelverbinding nog andere investeringen buiten de begrotingsdoelstelling worden gehouden, is voorlopig onduidelijk. Volgens zakenkrant De Tijd zou dat wel het geval zijn.

Onderwijs

Het M-decreet, dat bepaalt dat kinderen met een beperking zo veel mogelijk naar een gewone school moeten kunnen gaan, gaat op de schop. Er komt een begeleidingsdecreet voor zorgnoden in de plaats.

Sinds de lancering ervan in 2015 was er geregeld kritiek te horen op het M-decreet. Zo werd er in juni nog een bijsturing goedgekeurd die ervoor moet zorgen dat kinderen met een gedragsstoornis vlotter van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan en dat er een snellere ondersteuning komt voor leerlingen met gedragsproblemen.

'Er komt meer nadruk op leren, leerwinst, haalbaarheid voor de leerkracht en de juiste begeleiding', klinkt het, 'in plaats van "het moet en het zal in het gewoon onderwijs"'. De naam gaat dus op de schop, en er zal meer op maat worden gewerkt.

De omvorming naar een begeleidingsdecreet komt rechtstreeks uit het verkiezingsprogramma van CD&V, die de afgelopen vijf jaar met Hilde Crevits de Vlaamse minister van Onderwijs leverde. 'We sturen de ondersteuning van deze leerlingen bij zodat de ondersteuning snel en efficiënt ingezet kan worden, dichtbij de leerling en de leerkracht', stond daarin te lezen.

Zaterdag lekte in De Tijd nog een nieuwe onderwijspiste uit. Zo zou er een leerwinstmeting komen. Voortaan wordt zowel in het lager als in het secundair onderwijs voor elke school gemeten in welke mate jongeren erop vooruitgaan en of de inspanningen van leerkrachten renderen.

Het Laatste Nieuws meldt dan weer dat beslist is dat studenten een bachelor moeten afmaken voor ze aan een master kunnen beginnen.

Inburgering

In de startnota van informateur Bart De Wever (N-VA), die de basis voor de onderhandelingen vormde, stond al te lezen dat de lat voor nieuwkomers hoger moet.

Wat er uiteindelijk precies overeengekomen is, blijft nog afwachten. Maar er is wel gediscussieerd over de verstrengde inburgeringsregels en met name over de getrapte toekenning van sociale rechten voor groepen nieuwkomers, bijvoorbeeld toegang tot sociale woningen of de kinderbijslag. De vraag is nog in hoeverre zo'n regeling juridische sluitend gemaakt kan worden.

Wonen

De registratierechten dalen van zeven naar zes procent en de woonbonus wordt afgeschaft. De krant De Tijd meldt dat de afschaffing van de woonbonus niet wordt gecompenseerd door de daling van de registratierechten. De aankoop van een woning wordt dus duurder.

Lokaal besturen

De voorbije dagen was er sprake van het afschaffen van de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen, de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

Verschillende CD&V'ers roerden zich tegen die afschaffing. Hendrik Bogaert en jongerenvoorzitter Sammy Mahdi, die beiden een gooi overwegen naar het voorzitterschap bij CD&V, kanten zich afgelopen weekend daartegen. Het is een publiek geheim dat vooral Open VLD de afschaffing in het regeerakkoord wou.

Tegelijk zou Vlaanderen voor die lokale verkiezingen overschakelen naar een systeem waarbij de burgemeesterssjerp automatisch gaat naar de persoon met de meeste voorkeursstemmen van de grootste partij in de coalitie, een principe dat ook in Wallonië bestaat.

Burgemeesters zouden ook kunnen kiezen tussen sjerp met Belgische driekleur, of een zwart-geel exemplaar.

Dienstencheques duurder

De Tijd meldt dat dienstencheques duurder worden, maar ook dat is nog niet bevestigd. Een cheque van negen euro kost na aftrek nu 6,3 euro. Dat zou 7,2 euro worden, weet de krant.