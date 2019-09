De startnota van informateur Bart De Wever (N-VA) sloeg halfweg augustus in als een bom. Knack bekeek in welke mate coalitiepartners CD&V en Open VLD de tekst hebben kunnen aanpassen.

Was de startnota van Vlaams informateur Bart De Wever een visietekst van zijn partij of toch een samenvatting van voorbereidende gesprekken met de voltallige Zweedse ploeg? 'Ik heb met alle partijen gesproken en dit is daar een synthese van. Dit is dus geen N-VA-nota', klonk het bij de informateur. Bij CD&V-onderhandelaars Wouter Beke en Hilde Crevits werd dan weer stellig verkondigd dat het wel degelijk een 'N-VA-tekst' betrof.

