Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte heeft een verbod uitgevaardigd op niet-essentieel gebruik van leidingwater in de 42 gemeenten van de provincie die bediend worden door De Watergroep.

Als gevolg van het hoge waterverbruik en knelpunten in de bevoorrading zijn er de afgelopen dagen in het gebied Mid-Oost van de watermaatschappij problemen ontstaan op vlak van watertoevoer.

Zo is het in dit gebied verboden om nog drinkwater te gebruiken voor niet-essentiële toepassingen zoals het wassen van voertuigen, het vullen van zwembaden, het reinigen van opritten en terrassen en het sproeien van tuinen, gazons of sportterreinen. Het gebied waar het verbod geldt omvat onder meer de steden Aarschot, Tienen, Leuven, Diest en Vilvoorde. De Watergroep lanceerde woensdag al een oproep om in een vijftiental gemeenten zuinig om te springen met het leidingwater. Omwille van de bevoorradingsproblemen die zich donderdag in Overijse voordeden, vaardigde ook de burgemeester van deze gemeente vrijdagmiddag een dergelijk sproeiverbod uit.

Kathleen De Schepper van De Watergroep wijt de bevoorradingsproblemen in hoger gelegen gedeelten van onder meer Overijse, Tervuren en Hoeilaart niet alleen aan het extreem hoog waterverbruik van de afgelopen dagen, maar ook aan het feit dat het waterproductiecentrum van Huldenberg dat het waterreservoir van Meerbeek (Kortenberg) bevoorraadt eind vorig jaar wegens renovatiewerken buiten dienst werd gesteld.

Door het inzetten van een ander waterproductiecentrum voor dit waterreservoir zouden de problemen normaliter maandag opgelost zijn.

