Waterschaarste dreigt nog groter te worden: 'Vlaanderen is bijzonder kwetsbaar voor droogte'

Jeroen Zuallaert Redacteur Knack

Als we een even droge zomer krijgen als vorig jaar dreigt de waterschaarste nog groter te worden. 'Mensen moeten echt gaan beseffen dat het waanzin is om met drinkwater het gazon te sproeien.'

Durbuy, 11 augustus 2018. © iStock