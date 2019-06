De N-VA verloor bij de verkiezingen bijna 300.000 stemmen. Hoe kan de uitstroom worden gestopt? En komen die verloren stemmen ooit terug?

'We hebben deze verkiezing verloren, dat is helaas klaar en duidelijk', zo sprak N-VA-voorzitter Bart De Wever zijn militanten toe op verkiezingsavond. Hoe groot het verlies was, zou pas later doordringen. De N-VA verloor bijna 300.000 stemmen. 'Op 26 mei 2019 heeft de N-VA de grootste nederlaag geleden die eender welke Vlaamse regeringspartij de laatste vijftig jaar heeft moeten ondergaan', concludeerde collega Walter Pauli als eerste in Knack. Acht zetels verloor de N-VA, zowel in de Kamer als in het Vlaams Parlement. Binnen de partij wordt reikhalzend uitgekeken naar de presentatie van de interne analyse van deze historische nederlaag.

